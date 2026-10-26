Зайняла тренерське крісло: Могилевська привела молодшу доньку на знімання Голосу країни

Зіркова мама провела для дівчинки повноцінну екскурсію знімальним майданчиком. Вона показала малечі, як влаштовані тренерські крісла, та доступно пояснила складний процес відбору вокалістів. Зворушливе відео з екскурсії артистка виклала у своєму інстаграмі.

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Софія швидко освоїлася на роботі в мами та навіть спробувала себе в ролі справжнього наставника. Вона із захопленням тиснула на червону кнопку, ласувала смаколиками та знайомилася із колегами Могилевської, зокрема з Тіною Кароль.

Донька Могилевської за лаштунками шоу Голос країни: дивіться відео

Соня приїхала до мами на роботу і опинилася в тренерському кріслі. Екскурсію майданчиком пройшли, смаколиками поласували і багато разів натиснули на червону кнопку. План виконано– поділилася Наталія Могилевська.

Видно, як материнство сильно змінило співачку, адже вона довгий час присвячувала всю себе виключно сцені. Зірка щиро переконана, що названі доньки знайшли її саме тоді, коли вона була внутрішньо готова до родини.

Новий сезон вокального шоу вражає не лише сімейними гостями, а й яскравими виступами учасників. Нещодавно під час свого виступу кохана актора Тараса Цимбалюка розкішно заспівала на проєкті й змусила Кароль танцювати босоніж.