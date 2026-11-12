"Меня звали трижды": почему Андрей Бедняков так и не вышел на паркет "Танцев со звездами"

На своем YouTube-канале Бедняков вспомнил разговоры с командой "Танцев со звездами". Ведущему предлагали самому выйти на паркет в качестве участника. По словам Андрея, такая перспектива его не пугала.

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Подробно пересказывать те разговоры Бедняков не захотел, однако вспомнил аргумент, который ему особенно запомнился. Хотя инициатива исходила от команды шоу, Андрея убеждали, что участие в проекте нужно прежде всего ему самому.

Меня звали трижды. Я не боялся. Просто не хочу об этом говорить здесь, сейчас, но вот тот подход, который там был у тех людей, которые занимались танцами, которые пытались меня убедить, что это нужно мне, а не им. Извините. Нет– пояснил Бедняков.

Андрей Бедняков / фото biedniakov

Напомним, в конце 2025 года "Танцы со звездами" вернулись на украинское телевидение после четырехлетнего перерыва. Тогда зрители увидели предновогодний спецвыпуск "Движение к жизни". Вместе с Superhumans Center команда шоу собирала средства на эвакуацию раненых защитников с передовой.

В январе 2026 года на "1+1 Украина" сообщили, что работают над новым сезоном. Сам Бедняков в своем рассказе не уточнил, когда именно получил приглашение на шоу.

А тем временем Могилевская привела младшую дочь на съемки "Голоса страны".