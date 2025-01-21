Як сьогодні живе Андрій Данилко, який зневірився у влаштуванні особистого життя

Андрій Данилко, який відомий образом Вєрки Сердючки, справжня легенда українського шоубізнесу. А виступ на Євробаченні у 2007 році став фурором для іноземної публіки.

Народився артист 2 жовтня 1973 року у Полтаві. Після закінчення школи Данилко хотів вступити до музичного училища, однак мрію реалізувати не вдалось. Тоді пробує вступити до педагогічного інституту – і знову провал. У результаті почав навчатись на касира-продавця. Однак мрію про творчу діяльність не полишає й мчить на потяг, щоб вступити до Харківського театрального, але і тут невдача – хлопець спізнюється. Як виник образ Вєрки Сердючки, чи планує Данилко мобілізуватись та що відомо про його особисте життя, читайте на Show 24.

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Вєрка Сердючка – легенда шоубізнесу

У 1990 році з'явився образ провідниці Вєрки Сердючки. Цікаво, що прізвище цієї героїні Данилко запозичив у колишньої однокласниці – Анни Середюк, якій пообіцяв її прославити. Така ідея швидко набула популярність, артист поїхав у гастрольний тур і почав створювати нових персонажів. У 1995 році знаменитість вступає до естрадно-циркового училища, однак навчання так і не завершив.

Минулого року у соцмережах поширили чорно-білий запис телепрограми "Вибрики", яку вів Костянтин Грубич. Андрій відповідав на запитання від українців у студії. Серед глядачів були присутні і його колеги з полтавського театру, наприклад, Інна Єременко (зараз Білоконь). Данилко розповідав про створення образу провідниці Вєрки Сердючки, впізнаваність на вулицях, вступ до циркового училища і не тільки.

Архівне відео з Андрієм Данилком 1995 рік: дивіться відео онлайн

У 1997 році до Вєрки Сердючки прийшла перша справжня хвиля популярності, адже тоді вона виступила у ролі ведучої програми "СВ-шоу". У 2003 році виходить альбом артиста "Ха-ра-шо", який став дуже успішним. Того ж року йому надали звання заслуженого артиста України.

Вєрка Сердючка – "Горілка": дивіться відео онлайн

До 2004 року сценічною партнеркою Сердючки була Гєля (Радмила Щоголева). З того часу незмінно супроводжує Вєру так звана "мама" – актриса Інна Білоконь.

Вєрка Сердючка з "мамою" / Фото з інстаграму зірки

Наступні роки для Данилка по-справжньому були шаленими. Постійні гастролі, отримання музичних премій, участь у телепроєктах, популярність у країнах СНД і не тільки. У 2007 році Вєрка Сердючка їде в Гельсінкі з піснею Lasha Tumbai на Євробачення. Попри те, що рішення відправити артиста обурило чималу кількість суспільства, однак це не завадило йому гідно представити Україну на співочому конкурсі. Сердючка посіла друге місце, однак її виступ досі вважається переможним, а європейці знають слова треку напам'ять.

Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai (Eurovision 2007): дивіться відео онлайн

У 2008 році Андрій Данилко отримав звання народного артиста. Співак знімався у мюзиклах, а у 2014 році в образі Вєрки Сердючки знявся у фільмі "Шпигун".

У 2016 році вперше з'явився на публіці в образі самого себе у складі суддівської команди на Нацвідборі на Євробачення. Того ж року став членом журі в проєкті "Х-Фактор".

Андрій Данилко – суддя проєкту "Х-Фактор" / Фото "СТБ"

У 2021 році був ведучим одного з випусків ювілейного сезону "Орел і Решка" разом із Вірою Брежнєвою.

Вєрка Сердючка та Віра Брежнєва стали ведучими в "Орлі і Решці" / Фото з інстаграму "Орла і Решки"

Мовне питання та мобілізація

Раніше Андрій Данилко розповідав, чому свого часу він перейшов на російську мову. Артист зізнавався, що завжди спілкувався суржиком, як і його героїня Сердючка. На телебаченні він старався говорити та давати інтерв'ю українською. Однак його товариш навіяв йому комплекс, зробивши некоректний коментар, начебто державною мовою він спілкується неприродно. Тому Данилко вирішив вчити російську.

Під час війни артист продовжує виконувати пісні російською. Андрій розповідав, що не ламатиме себе та не перекладатиме пісні на українську.

Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: "А може, агресор розмовляє російською?". Мова дана для комунікації. Пісні здебільшого написані мною. Я сам з Полтави, там суржик, я навіть колись цього соромився. І зараз кажу, що це особливість нашої області. Чому я маю себе ламати? Я наголошую, що мова дана для того, щоб ми розуміли одне одного. А її використовують у політичних цілях,

– зазначив виконавець.

Він додав, що в Україні має бути державною українська мова, проте не розуміє, чому йому мають забороняти співати написані ним же пісні. Співак каже, що не може перекласти деякі композиції зі свого репертуару українською, бо тоді втрачається сенс.

Такі висловлювання не залишили осторонь Ігоря Кондратюка, який сказав, що варто простіше ставитися до Данилка, оскільки авторитет артиста не є вагомим у суспільстві. Ба більше, Андрій вважає, що його російськомовна творчість – прекрасна, на думку продюсера.

Андрій Данилко – геніальний актор. Мені, чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських, фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, які фахово в цьому краще обізнані, ніж Андрій,

– підкреслив Ігор.

Нагадаємо і те, що влітку 2024 року у місті Юрмала, що у Латвії, відгримів міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, який організувала співачка Лайма Вайкуле. Серед запрошених виконавців було чимало українських зірок, у тому числі Вєрка Сердючка. І там не обійшлось без скандалу. Крім того, що співак розмовляв і виступав російською та й ще, побачивши у залі росіянку Аллу Пугачову, привітався, низько вклонився і заспівав кілька рядків з її пісні "Ты возьми меня с собой".

Питання мобілізації також торкнулось співака, адже публіці стало цікаво, чи готовий Андрій взяти до рук зброю, як це зробили інші колеги по творчому цеху. Тоді артист зазначив, що в нього немає фізичної підготовки, яка потрібна, щоб чітко виконувати завдання на війні.

"Це те саме, що сказати: "Залужний, давайте ми наклеїмо ваш плакат на Палаці "Україна" і скажемо: "Співає і розповідає Залужний",

– сказав Данилко.

Він підкреслив, що військовою справою мають займатися професіонали. Андрій навів приклад російської армії, де воюють ті, хто нічого не вміють, вперше в житті бачать автомат. У результаті є дуже багато втрат. Однак, якщо не буде іншого виходу, то Данилко піде служити.

Особисте життя

Як відомо, артист неодружений та немає дітей. У інтерв'ю він зізнався, що не хотів би бути самотнім, але думає, що така його доля.

Не дається мені сімейне життя. Не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить. Наче мені це не дано. Якщо раніше я переживав з цього приводу, то зараз прийняв. Якщо воно дане, воно буде,

– розповів Андрій Данилко.

Ба більше, напередодні 49-річчя виконавець відверто поділився своїми думками: "Я розумію – у мене не буде сім'ї. Я це вже розумію і тому не парюсь. Ось не дано, нічого страшного. Що таке особисте життя? Є багато інших цікавих речей. Робота, наприклад", – сказав артист.

Де зараз Андрій Данилко

Артист з командою продовжує виступати як в Україні, так і за її межами. Сердючка брала участь у благодійних заходах, щоб допомогти зібрати кошти для ЗСУ.

Тож після нашої перемоги в Андрія Данилка грандіозні плани. Якщо сім'ї йому вже не побудувати, то всю свою енергію він вкладатиме у творчість – у нові проєкти, кліпи, шоу-програми.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото з інстаграму артиста

"Мені б хотілося, щоб усе було в задоволення. Коли в мене є час на створення програм, номерів, на зйомки кліпів, а не бути загнаним конем – ти весь час викручуєшся, підлаштовуєшся під обставини або заплющуєш очі на непрофесійний підхід інших людей. Мені хотілося б внутрішнього порядку та спокою", – підсумував артист.