Досить цікавий, – Данилко пригадав знайомство зі скандальним Parfeniuk і "хабара" від нього

Український артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, розповів про знайомство з молодим виконавцем Parfeniuk. До того ж він розсекретив подарунок від Іллі Парфенюка.

Цей презент артист жартома назвав хабарем і пояснив, чому так вважає. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Цейво подкаст".

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Так, з'ясувалося, що Андрій Данилко та Parfeniuk познайомилися під час незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS. Тоді Ілля підійшов до Данилка, щоб зробити спільне фото. Співак розповів своєму колезі, що був розчарований, коли дізнався, що Вєрка Сердючка – це насправді чоловік.

Вони так вірили. Так само як діти вірять в Діда Мороза. Це було дуже часто, коли мама з донечкою маленькою хочуть сфотографуватися, а Ангелінка не хоче. Вона ж собі уявляє Вєрку Сердючку, а тут якийсь дядько підходить. Вона дивиться і не може зрозуміти, як це може бути,

– зазначив Данилко.

Він також пригадав історію про те, як Parfeniuk через менеджера передав йому мініпроектор.

Я був членом журі в YUNA, де треба голосувати за артистів. Цей подарунок зіграв свою роль на виборі номінації. Я за нього (за Parfeniuk – 24 Канал) проголосував. Думаю, може це такий хабар. Мені здається, що він це зробив щиро, але я врахував. Може я погано знаю його пісні, але я звернув увагу і мені він здається такий досить цікавий,

– іронічно поділився артист.

"Цейво подкаст": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Parfeniuk показався з колишньою дружиною Сімбочкою вперше після їхніх скандальних інтерв'ю.