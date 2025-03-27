Відтак, в новому інтерв’ю артистка прокоментувала ці спекуляції. До того ж розповіла, що її батьки кажуть про народження онуків. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Так, Астаф'єва зауважила, що про те, що вона чекає на дитину, пишуть постійно, відтак вона цьому вже не дивується.

Це історія без початку і без кінця… Це вже настільки до істерики доходить. Ти викладаєш фото з собаками, а тобі пишуть: "Скільки можна чухати цих собак, вже б собі народила дитину",

– розповіла співачка.

Водночас вона наголосила на важливості поваги до особистих кордонів. Даша підкреслила, що вагітність – це делікатне питання, яке не завжди залежить лише від бажання жінки.

Мені прикро, коли люди думають, що народження дитини – це щось просте і обов'язкове для кожної жінки,

– зазначила артистка.

Вона додала, що це індивідуальне рішення.

Щодо думки батьків, Астаф'єва розповіла, що зараз вони її підтримують і наразі не тиснуть із питанням онуків, хоч раніше могли запитувати про це.

Інтерв'ю з Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно про вагітність висловилась ще одна співачка. Так, стало відомо, коли alyona alyona хоче народити дітей. Виявляється, вона вже готується до цього етапу у своєму житті.