Співав російською на концерті в Києві: Андрія Данилка розкритикували у мережі

13 червня у Києві відбувся концерт Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Під час виступу артист виконував свої російськомовні треки, через що його розкритикували у мережі.

На ситуацію звернула увагу українська ведуча та акторка Тала Калатай. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її сторінку у фейсбуці.

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Тала Калатай опублікувала відео з концерту Вєрки Сердючки. Чути, що вона співала свої російськомовні пісні, зокрема "Всё будет хорошо" і "Дольче Габбана". На виступ прийшли подивитися чимало людей.

Прямо зараз. Дачний масив Осокорки. Клуб відпочинку "Осокор". Концерт Вєрки Сердючки. Пісні лунають російською мовою. Висновки робіть самі. Я в ах*є, якщо чесно. Ціна квитків 5000 гривень,

– написала Тала Калатай.

Вєрка Сердючка заспівала російською на концерті: відео з фейсбуку Тали Калатай

Вєрка Сердючка виконала свої російськомовні треки: відео з фейсбуку Тали Калатай

У коментарях під дописом люди критикують Верку Сердючку:

"Прийшли слухати російськомовні пісні. Від Сердючки не очікувала, за людей соромно".

"Це якийсь пизд*ць, вибачте! Люди свідомо купують квитки й підтримують. І ці відмазки типу: це суржик. Це мова ворогів. І так, було вже достатньо часу на переклад. Поки не буде закону, нічого не буде, на жаль".

"Я в шоці. Чесно кажучи, я б не могла собі й уявити, що Сердючка зараз співає російською, і що стільки людей її слухають".

"Не має морального і людського права публічна особа у своїй країні, а точніше у своєму домі, який бомбиться і нищиться агресором, підтримувати та поширювати в маси будь-що причетне до країни-агресора. В цьому випадку – підтримка і поширення мови агресора".

Висловилися й деякі публічні люди:

"У мене складається враження, що ми живемо в паралельних реальностях з такими артистами і з людьми, які ходять на концерти цих артистів", – написала журналістка Аліна Доротюк.

Музичний оглядач Роман Бутурлакін поділився, що свідомо не пішов на концерт Вєрки Сердючки. Він зазначив, що не залишилось надій на те, що Андрій Данилко перекладе свої старі пісні українською мовою.

"Я не можу зрозуміти, чому Андрій Данилко продовжує корчити з себе дурня та доводити, що ці "нєтлєнкі" ну ніяк не перекладаються, бо такі рими геніальні, що українською не напишеш", – додав Бутурлакін.

Телеведучий та журналіст Віктор Дяченко повідомив, що подав скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя від імені громадської організації "Українська мова" на Вєрку Сердючку, Osocor Residence, де проходив концерт, та на оператора з продажу квитків Karabas.com.

Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві,

– наголосив Дяченко.

Наразі Андрій Данилко ситуацію не коментує.

Віктор Дяченко подав скаргу на Вєрку Сердючку / Скриншот з фейсбуку телеведучого

Андрій Данилко не буде перекладати старі пісні українською

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко заявляв, що пише україномовний репертуар. Крім того, артист говорив, що не буде перекладати свої старі пісні, написані російською мовою.

"Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти – це виходить КВК, і це таке: "ой можна все перекласти", – нічого подібного. Перекладіть мені, будь ласка, "Червону руту" російською. Не можете, бо це так написано. Івасюк – для мене приклад того, як талановито зроблена пісня. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите", – зазначив Данилко.