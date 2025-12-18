"Мурік" уперше розповів, що буде з гуртом Green Grey після смерті "Дизеля"

20 жовтня шоубізнес шокувала трагічна звістка про смерть засновника українського рок-гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Трагедія сталася незадовго після того, як артисти анонсували всеукраїнський тур "Під дощем".

Після втрати фронтмена шанувальники не знали, чи продовжить Green Grey існування. У новому інтерв'ю вокаліст Дмитро Муравицький, більш відомий як Мурік, розповів, що чекає на гурт далі. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Як розповів Дмитро, після смерті Андрія Яценка продюсуванням Green Grey займається він разом із дружиною "Дизеля". Авторські відрахування та роялті діляться порівну – 50 на 50.

"Мурік" додав, що вони з Євою Яценко вирішили випускати новий альбом колективу. Крім того, співак частинами перекладає пісні Green Grey. "Мурік" планує продовжувати давати концерти, де він виступатиме з музикантами та запрошеними гітаристами.

Несправедливо буде якщо люди більше цього (творчість Green Grey – 24 Канал) не почують. Подивимось. Але якщо брати досвід, то Queen ж існує при тому, що помер Фредді Мерк'юрі… Думаю, що в щось це трансформується,

– наголосив виконавець

Що відомо про Green Grey?