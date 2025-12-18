"Мурік" уперше розповів, що буде з гуртом Green Grey після смерті "Дизеля"
- Після смерті Андрія Яценка, Дмитро Муравицький та дружина "Дизеля" займаються продюсуванням Green Grey.
- Мурік планує випускати новий альбом гурту, перекладати пісні та продовжувати давати концерти.
20 жовтня шоубізнес шокувала трагічна звістка про смерть засновника українського рок-гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Трагедія сталася незадовго після того, як артисти анонсували всеукраїнський тур "Під дощем".
Після втрати фронтмена шанувальники не знали, чи продовжить Green Grey існування. У новому інтерв'ю вокаліст Дмитро Муравицький, більш відомий як Мурік, розповів, що чекає на гурт далі. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Як розповів Дмитро, після смерті Андрія Яценка продюсуванням Green Grey займається він разом із дружиною "Дизеля". Авторські відрахування та роялті діляться порівну – 50 на 50.
"Мурік" додав, що вони з Євою Яценко вирішили випускати новий альбом колективу. Крім того, співак частинами перекладає пісні Green Grey. "Мурік" планує продовжувати давати концерти, де він виступатиме з музикантами та запрошеними гітаристами.
Несправедливо буде якщо люди більше цього (творчість Green Grey – 24 Канал) не почують. Подивимось. Але якщо брати досвід, то Queen ж існує при тому, що помер Фредді Мерк'юрі… Думаю, що в щось це трансформується,
– наголосив виконавець
Інтерв'ю з Муріком: дивіться відео онлайн
Що відомо про Green Grey?
- Гурт з'явився у Києві в 1993 році. Його засновником став музикант Андрій Яценко, більш відомий під псевдонімом Дизель, який до цього був вокалістом в київській групі Monkey's Work.
- Колектив здобув популярність завдяки пісням "Под дождём", "Мазафака", "Солнце и Луна" та іншим. Музика Green Grey поєднує рок, фанк, трип-хоп і електронні елементи.
- За понад 30 років існування склад гурту змінювався декілька разів. Останній склад: "Дизель", "Мурік", Львівчик та Original Dizzy.