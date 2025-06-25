Джеджула вперше розповів про таємне одруження і пояснив, чому приховує нову дружину

Нещодавно шоумен Андрій Джеджула неочікувано для шанувальників повідомив, що втретє став батьком. Доти він не афішував свої стосунки й тримав особисте життя подалі від публіки.

Лише після народження донечки телеведучий вирішив дещо відкрити завісу в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Так, Джеджула зізнався, що вже офіційно одружений, утім про кохану знає лише вузьке коло близьких.

Це поки все, що можу сказати. А далі буде, як у фільмі про Бенджаміна Баттона: буду публічно видавати подробиці нашої історії у зворотному порядку. Цього разу я свідомо обрав змінити підхід до свого особистого життя – не ділився ним публічно,

– пояснив шоумен.

Водночас він додав, що його нова дружина не має жодного стосунку до шоубізнесу й сама не прагне публічності.

Не приховував дружину – це було нашим спільним рішенням. Вона не хоче виставляти себе напоказ, і мені це імпонує,

– підкреслив Джеджула.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про третю дитину Андрія Джеджули. Шоумен вже розсекретив її дату народження, стать та ім'я.

Що відомо про особисте життя Андрія Джеджули

У 2006 році він почав стосунки зі співачкою Сантою Дімопулос. Пара жила у цивільному шлюбі, а у жовтні 2008-го у них народився син Даніель. Проте вже у 2010 році їхні стосунки завершилися.

Згодом, у 2016-му, Андрій познайомився з Юлією Леус. Вони офіційно оформили шлюб у жовтні 2017 року. Стосунки були непростими: у серпні 2019-го подружжя розлучилося, але вже наприкінці того ж року, 31 грудня, вирішило дати собі другий шанс і знову одружилося. У лютому 2021 року у пари народилася донька, яку назвали Адель. Втім, в жовтні 2022 року стало відомо, що Андрій Джеджула і Юлія Леус офіційно розлучилися.