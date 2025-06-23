Світлана поділилася, які стосунки склалися між нею та сином і донькою Дмитра. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Відомо, що у Дмитра Кулеби двоє дітей: син Єгор, якому нині 19 років, та 14-річна донька Люба.

Дмитро Кулеба з колишньою дружиною та дітьми / Фото з його інстаграму

У нас усіх дуже гарні стосунки. Головне – не намагатися стати батьком чи мамою іншій дитині, якщо тебе про це не просили, чи нав'язувати себе як супердруга. Діти коханої людини – це завжди дуже важливі люди у твоєму житті, але наскільки тебе допускати в їхнє життя, вирішують вони,

– пояснила Павелецька.

Що відомо про дітей Світлани Павелецької

Світлана виховує сина Олександра від шлюбу з бізнесменом Валерієм Павелецьким.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопець переїхав до батька, який давно мешкає у Швеції. А вже після того, як Світлана та Дмитро почали жити разом, син на той момент залишався за кордоном.

Ми з Дмитром почали жити разом, коли Саша був на відстані. Вони вже були знайомі онлайн, бачилися кілька разів за кордоном. А коли син повернувся минулого літа – стосунки склалися дуже комфортно. Все пройшло спокійно,

– поділилась бізнесвумен.

Світлана Павелецька з сином / Фото з її інстаграму

Напередодні наша редакція писала про те, яких українських виконавців слухає Дмитро Кулеба з коханою.