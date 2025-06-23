Светлана поделилась, какие отношения сложились между ней и сыном и дочерью Дмитрия. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Известно, что у Дмитрия Кулебы двое детей: сын Егор, которому сейчас 19 лет, и 14-летняя дочь Люба.

Дмитрий Кулеба с бывшей женой и детьми / Фото из его инстаграма

У нас всех очень хорошие отношения. Главное – не пытаться стать отцом или мамой другому ребенку, если тебя об этом не просили, или навязывать себя как супер друга. Дети любимого человека – это всегда очень важные люди в твоей жизни, но насколько тебя допускать в их жизнь, решают они,

– объяснила Павелецкая.

Что известно о детях Светланы Павелецкой

Светлана воспитывает сына Александра от брака с бизнесменом Валерием Павелецким.

Когда началось полномасштабное вторжение, парень переехал к отцу, который давно живет в Швеции. А уже после того, как Светлана и Дмитрий начали жить вместе, сын на тот момент оставался за границей.

Мы с Дмитрием начали жить вместе, когда Саша был на расстоянии. Они уже были знакомы онлайн, виделись несколько раз за границей. А когда сын вернулся прошлым летом – отношения сложились очень комфортно. Все прошло спокойно,

– поделилась бизнесвумен.

Светлана Павелецкая с сыном / Фото из ее инстаграма

Накануне наша редакция писала о том, каких украинских исполнителей слушает Дмитрий Кулеба с любимой.