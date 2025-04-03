Кулеба поделился, что сейчас его "хит дня" – это песня ROXOLANA "Мистецтво". Мужчина услышал ее на одной из стриминговых платформ, пишет Show 24 со ссылкой на проект от Люкс ФМ "По домам".

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Также Дмитрий Кулеба является поклонником группы "Курган и Agregat", о чем рассказывал ранее. По словам экс-министра иностранных дел Украины, участники коллектива – "очень правильные пацаны".

Пацаны из Харьковской области, со Слобожанщины. Они на суржике поют, но не надо закрывать глаза на правду: в стране миллионы людей так говорят. И они очень правильные пацаны. Кроме классной музыки, они еще собирают много денег на Силы обороны. Это настоящие украинцы, настоящие патриоты,

– говорит Кулеба.

Для справки! Курган и Agregat – украинская хип-хоп группа из Харьковщины. Участники коллектива: братья-близнецы Амил и Рамил Насировы и Евгений Володченко, который ранее служил в подразделении "Кракен".

Кроме того, дипломат поделился, что ему нравится песня Нади Дорофеевой "Хартбіт". Он добавил, что это "летний хит, который подбодрил людей".

Дмитрий Кулеба с любимой в проекте "По хатам": смотрите видео онлайн

Что слушает Светлана Павелецкая

Возлюбленная Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, рассказала, что месяц назад впервые услышала песню группы "Жадан и Собаки" "Ріка" и призналась, что постоянно ее слушает. Также бизнесвумен нравится трек Monatik "А що?".

Павелецкая, как и ее избранник, любит группу "Курган и Agregat". Женщине нравятся песни "90 днів" и "Gabeli".