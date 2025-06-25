Лишь после рождения дочери телеведущий решил несколько приоткрыть завесу в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Так, Джеджула признался, что уже официально женат, но о любимой знает только узкий круг близких.

Это пока все, что могу сказать. А дальше будет, как в фильме про Бенджамина Баттона: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. На этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни – не делился им публично,

– объяснил шоумен.

В то же время он добавил, что его новая жена не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и сама не стремится к публичности.

Не скрывал жену – это было нашим общим решением. Она не хочет выставлять себя напоказ, и мне это импонирует,

– подчеркнул Джеджула.

Заметим, накануне наша редакция писала о третьем ребенке Андрея Джеджулы. Шоумен уже рассекретил его дату рождения, пол и имя.

Что известно о личной жизни Андрея Джеджулы

В 2006 году он начал отношения с певицей Сантой Димопулос. Пара жила в гражданском браке, а в октябре 2008-го у них родился сын Даниэль. Однако уже в 2010 году их отношения завершились.

Впоследствии, в 2016-м, Андрей познакомился с Юлией Леус. Они официально оформили брак в октябре 2017 года. Отношения были непростыми: в августе 2019-го супруги развелись, но уже в конце того же года, 31 декабря, решили дать себе второй шанс и снова поженились. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Адель. В октябре 2022 года стало известно, что Андрей Джеджула и Юлия Леус официально развелись.