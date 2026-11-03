Ховатись не буду, – Федінчик заговорив про нові стосунки після розлучення з Денисенко та сина

Український актор Андрій Федінчик розповів, як живе після розлучення з Наталкою Денисенко.

В інтерв'ю для Styler артист поділився, як проводить час із сином та чи готовий до нових стосунків.

Актор зізнався, що час із сином проводить дуже просто та без зайвого пафосу – так, як і більшість звичайних сімей.

Погуляти у дворі, розважитись у ТЦ, вдома потусити,

– зазначив Федінчик.

Андрій Федінчик з сином / Фото з інстаграм-сторінки andreyfedinchik



Шанувальниці часто запитують Андрія, чи зайняте зараз його серце. Сам артист каже, що спеціально нікого не шукає і нічого не квапить, проте від кохання не відмовляється.

Якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду,

– зізнався він.

Також актор розповів, як реагує на плітки та злі коментарі в соцмережах. Він навчився не брати образливі слова близько до серця.

Якщо це здорова критика, тоді важливо її сприймати. Погоджуватись або ні – залежно від свого ставлення. Якщо це просто хейт, тоді взагалі не звертати уваги, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую та йду далі,

– пояснив Андрій.

Нагадаємо, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко офіційно розлучилися у травні минулого року. Акторка вже встигла вийти заміж удруге – її обранцем став Юрій Савранський.