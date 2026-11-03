Ховатись не буду, – Федінчик заговорив про нові стосунки після розлучення з Денисенко та сина

В інтерв'ю для Styler артист поділився, як проводить час із сином та чи готовий до нових стосунків.

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Актор зізнався, що час із сином проводить дуже просто та без зайвого пафосу – так, як і більшість звичайних сімей.

Погуляти у дворі, розважитись у ТЦ, вдома потусити– зазначив Федінчик.

Андрій Федінчик з сином / Фото з інстаграм-сторінки andreyfedinchik



Шанувальниці часто запитують Андрія, чи зайняте зараз його серце. Сам артист каже, що спеціально нікого не шукає і нічого не квапить, проте від кохання не відмовляється.

Якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду– зізнався він.

Також актор розповів, як реагує на плітки та злі коментарі в соцмережах. Він навчився не брати образливі слова близько до серця.

Якщо це здорова критика, тоді важливо її сприймати. Погоджуватись або ні – залежно від свого ставлення. Якщо це просто хейт, тоді взагалі не звертати уваги, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую та йду далі– пояснив Андрій.

Нагадаємо, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко офіційно розлучилися у травні минулого року. Акторка вже встигла вийти заміж удруге – її обранцем став Юрій Савранський.