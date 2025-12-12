Після звинувачень Федінчика: Денисенко зізналася, чи зраджувала
- Наталка Денисенко спростувала звинувачення Андрія Федінчика у зраді, вказавши, що причиною розлучення були інші фактори.
- Федінчик вибачився за свої емоційні коментарі, і тепер вони з Денисенко підтримують хороше спілкування заради їхнього сина.
Наталка Денисенко розлучилася з Андрієм Федінчиком після 8 років у шлюбі. Чоловік після цього писав у соцмережах, нібито дружина йому зраджувала.
Акторка прокоментувала ці заяви в новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
Наталка Денисенко спростувала чутки про зради й наголосила, що з Федінчиком вони розійшлися не через те, що в неї з'явилися нові стосунки. Водночас актриса визнала, що Андрій дійсно був ревнивим у шлюбі, й пояснила, що це могло бути пов'язано з тим, що їй завжди приділяли увагу чоловіки.
Мене дуже люблять чоловіки. Я розумію, чому так, тому що в мене дуже відкрита душа, я дуже легка, до усіх – з любов'ю,
– зазначила Наталка.
Що Андрій Федінчик говорив про зраду Денисенко?
- У коментарях під однією із публікації Наталки Денисенко з букетом квітів Федінчик написав, ніби жінка крутила роман з одним бізнесменом.
"Юрка подарував, коли я був не поряд! Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі", – написав Андрій, та коментарі згодом видалили.
- Наталка Денисенко пояснила, що в них були складні стосунки з колишнім чоловіком.
Андрій мене дуже ображав сильно. І до розлучення було декілька моментів, які залишили сильний слід, а після розлучення це було з приблизно регулярністю раз на місяць – коли в нього ставалися певні емоційні сплески я отримувала повідомлення певного характеру. Піковою точкою були ці коментарі,
– сказала акторка.
- І наголосила, що заяви Андрія Федінчика про зради – це наклеп. Згодом чоловік просив вибачення. Він не зміг впоратися з власними емоціями, тому й написав ті коментарі.
- Водночас останні декілька місяців Наталка та Андрій підтримують хороше спілкування. Федінчик часто проводить час з їхнім з Денисенко сином, якого теж звуть Андрій.