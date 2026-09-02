Це лютий крінж: Андрій Хливнюк готовий відмовитися від звання через скандал з Потапом

Лідер популярного українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зробив гучну заяву. Музикант зізнався, що хоче добровільно позбутися державного звання заслуженого артиста України. За словами співака, йому просто соромно ділити цей статус із деякими діячами шоубізнесу.

На своїй сторінці у фейсбуці фронтмен залишив емоційний допис. Він наголосив, що владі рано чи пізно доведеться переглянути списки нагороджених артистів. Водночас головне питання полягає в тому, за яку саме позицію забиратимуть ці відзнаки – проукраїнську чи антиукраїнську.

Позбавляти звань і нагород „діячів культури“ все рівно доведеться. Питання тільки, за антиукраїнську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого „заслуженого“, в такій компанії це лютий "крінж",

– написав Хливнюк.

Допис Андрія Хлиінюка / скриншот з фейсбуку

Хоча музикант не став називати конкретних імен, його слова пролунали на тлі гучного мовного скандалу навколо Потапа. Нещодавно репер разом із Настею Каменських показав відео з відпочинку на яхті. У підписі до ролику подружжя фактично прикрило використання російської мови поняттям свободи.

Боже, пробачте нам, будь ласка, за те, що говоримо російською мовою, ми зовсім забули, що є таке поняття як... Свобода,

– йшлося в публікації.

Потап і Настя Каменських / фото з інстаграму

Після таких заяв українці почали масово вимагати забрати у Потапенка звання заслуженого артиста. Сам продюсер відреагував на обурення суспільства доволі саркастично. Він повідомив, що готовий відмовитися від нагороди, проте запропонував натомість дати йому статус народного.

Бачу, в країні вже вирішені усі проблеми. Залишилося найважливіше – забрати у Потапа звання заслуженого артиста України. Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру – я готовий. Добровільно віддам,

– висловився репер.

До речі, Юрій Горбунов чесно зізнався, чи підтримує зв'язок з кумом Потапом.