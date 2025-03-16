"Бумбокс" виконав "Зцапала злапала", яка очолює чарт Apple Music, на концерті у Франкфурті
- Гурт "Бумбокс" виступив у Франкфурті, де прозвучала пісня "Зцапала злапала", яка зараз у топах музичних чартів та віруситься в TikTok.
- Зібрані кошти з концерту будуть направлені у благодійний фонд Андрія Хливнюка, а шанувальники активно діляться відео з концерту та відгуками у соцмережах.
Днями гурт "Бумбокс" виступив у Франкфурті. На сцені зазвучала й пісня 2000-х років "Зцапала злапала", яка потрапила у топи українських музичних чартів та продовжує віруситися в тіктоці.
Роликами з концерту "Бумбокс" у Франкфурті люди активно діляться у соціальних мережах, зокрема у тіктоці, пише Show 24. Зауважимо, що зараз триває закордонний тур колективу – "Дронотур 2025".
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Пісня "Зцапала злапала" залетіла до чарту Apple Music "Топ-100 Україна" та займає першу сходинку. Крім того, вона потрапила у Топ-50 Україна Spotify. Трек увійшов в альбом 2006 року Family Бізнес.
Гурт "Бумбокс" вже подякував шанувальникам за концерт у Франкфурті на своїй сторінці в інстаграмі. Зібрані кошти будуть направлені у благодійний фонд Андрія Хливнюка.
Пісня "Зцапала злапала" на концерті у Франкфурті: дивіться відео
На концерті у Франкфурті звучали й інші популярні пісні гурту "Бумбокс", зокрема "Люди", "Тримай мене", "Поліна", "Ким ми були". Відео люди публікують у соціальних мережах, також вони діляться своїми враженнями про виступ:
- "Дякую за чудову атмосферу! Це був вогонь".
- "Почути вас наживо – то просто фантастично. Незабутній концерт! Ваша енергія та виконання просто вражають! Дякую за такі емоції!"
- "Найкращі, це було неперевершено".
- "Це було неймовірно. Ви – це любов"
- "Кайф почути вас! Дякую за атмосферу".
- "Дуже приємно було бачити багато молоді".