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Show24 Музика "Бумбокс" виконав "Зцапала злапала", яка очолює чарт Apple Music, на концерті у Франкфурті
16 березня, 11:20
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"Бумбокс" виконав "Зцапала злапала", яка очолює чарт Apple Music, на концерті у Франкфурті

Марія Примич
Основні тези
  • Гурт "Бумбокс" виступив у Франкфурті, де прозвучала пісня "Зцапала злапала", яка зараз у топах музичних чартів та віруситься в TikTok.
  • Зібрані кошти з концерту будуть направлені у благодійний фонд Андрія Хливнюка, а шанувальники активно діляться відео з концерту та відгуками у соцмережах.

Днями гурт "Бумбокс" виступив у Франкфурті. На сцені зазвучала й пісня 2000-х років "Зцапала злапала", яка потрапила у топи українських музичних чартів та продовжує віруситися в тіктоці.

Роликами з концерту "Бумбокс" у Франкфурті люди активно діляться у соціальних мережах, зокрема у тіктоці, пише Show 24. Зауважимо, що зараз триває закордонний тур колективу – "Дронотур 2025". 

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Пісня "Зцапала злапала" залетіла до чарту Apple Music "Топ-100 Україна" та займає першу сходинку. Крім того, вона потрапила у Топ-50 Україна Spotify. Трек увійшов в альбом 2006 року Family Бізнес.

Гурт "Бумбокс" вже подякував шанувальникам за концерт у Франкфурті на своїй сторінці в інстаграмі. Зібрані кошти будуть направлені у благодійний фонд Андрія Хливнюка. 

Пісня "Зцапала злапала" на концерті у Франкфурті: дивіться відео

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На концерті у Франкфурті звучали й інші популярні пісні гурту "Бумбокс", зокрема "Люди", "Тримай мене", "Поліна", "Ким ми були". Відео люди публікують у соціальних мережах, також вони діляться своїми враженнями про виступ:

  • "Дякую за чудову атмосферу! Це був вогонь".
  • "Почути вас наживо – то просто фантастично. Незабутній концерт! Ваша енергія та виконання просто вражають! Дякую за такі емоції!"
  • "Найкращі, це було неперевершено".
  • "Це було неймовірно. Ви – це любов"
  • "Кайф почути вас! Дякую за атмосферу".
  • "Дуже приємно було бачити багато молоді".