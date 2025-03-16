Роликами з концерту "Бумбокс" у Франкфурті люди активно діляться у соціальних мережах, зокрема у тіктоці, пише Show 24. Зауважимо, що зараз триває закордонний тур колективу – "Дронотур 2025".

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Пісня "Зцапала злапала" залетіла до чарту Apple Music "Топ-100 Україна" та займає першу сходинку. Крім того, вона потрапила у Топ-50 Україна Spotify. Трек увійшов в альбом 2006 року Family Бізнес.

Гурт "Бумбокс" вже подякував шанувальникам за концерт у Франкфурті на своїй сторінці в інстаграмі. Зібрані кошти будуть направлені у благодійний фонд Андрія Хливнюка.

Пісня "Зцапала злапала" на концерті у Франкфурті: дивіться відео

На концерті у Франкфурті звучали й інші популярні пісні гурту "Бумбокс", зокрема "Люди", "Тримай мене", "Поліна", "Ким ми були". Відео люди публікують у соціальних мережах, також вони діляться своїми враженнями про виступ: