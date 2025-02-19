Де зараз любитель "русского миру" Андрій Молочний, який зрадив Україну

Андрій Молочний тривалий час працював в Україні. Зокрема, одним із найуспішніших телевізійних проєктів була "Файна Юкрайна", яка знімалась у тандемі з Сергієм Притулою. Однак за часів української кар'єри Молочний неодноразово принижував державну мову та простих людей, а потім і зовсім зрадив своє коріння.

Варто розпочати з того, що Андрій, якого згодом охрестили зрадником, родом із Житомирщини. Вищу освіту здобував у столиці, а у студентські роки став учасником КВК. Пізніше був одним з ініціаторів створення української версії російського шоу "Comedy Club". Однак проєкт не став настільки успішним, як у Росії, попри те, що Молочний намагався у різні способи його трансформувати. Уже з того часу актор більше зосереджувався на кар'єрі у Москві. Які кроки до зради робив гуморист, у чому звинувачує Сергія Притулу та де він зараз, читайте на Show24.

Може зацікавити Як сьогодні живе зірка "Х-Фактора" Андрій Мацевко, який фігурував у секс-скандалі

Невдача "Comedy Club" та участь у "Файна Юкрайна"

Ми уже згадували, що Молочний плекав особливу любов до проєкту "Comedy Club". Разом з Антоном Лірником і Максимом Бахматовим почав розв'язувати організаційні питання колективу. Згодом Андрій і Антон створили "Дует імені Чехова", який спочатку виступав у складі "Comedy Club UA". Однак, за короткий проміжок часу, чоловіки перейшли до "Comedy Club Москва". У 2010 році проєкт "Comedy Club UA" закрили, тому Молочний вирішив випустити оновлену версію стендап-шоу "Real Comedy". Програма виходила на телебаченні без нецензурної лексики та будь-яких жартів про політику.

Андрій Молочний та Антон Лірник / Фото з відкритих джерел

У 2008 році шоумен став співпродюсером легендарного українського проєкту "Файна Юкрайна". Тандем Молочного і Притули одразу полюбився публіці. За час існування було відзнято 100 випусків, а саме скетч-шоу стало одним із найкращих за показниками на пострадянському просторі.

Сергій Притула та Андрій Молочний / Фото з відкритих джерел

Після того, як проєкт закрили, у 2011 році Андрій випустив програму "Рюрікі", а пізніше його можна було побачити у російському комедійному телесеріалі "Москвичі".

Любов до російської пропаганди

У часи, коли Молочний був резидентом "Comedy Club UA", він дозволяв собі низькопробні жарти про Україну та державну мову. Під час одного виступу зрадник назвав українців, які перебувають за кордоном, "недолугими та цинічними, як правило, як емігранти або гастарбайтери". Українську мову він же вважає "нерозвиненою" і її недоцільно використовувати у дубляжі чи наукових проєктах, бо вона звучить лиш у "сільськогосподарському середовищі".

З початку Революції Гідності та війни на сході України шоумен перебрався до Росії, де влаштував життя та кар'єру. У листопаді 2019 року опублікував на сторінці в інстаграмі допис, де висловив сподівання, що Київ очистять від "фашистів" і що пам'ятники Другої світової війни перестануть паплюжити.

Адже ще п'ять років тому я навіть й подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну,

– написав Молочний.

Андрій Молочний про Україну / Скриншот з інстаграму зрадника

Завершуючи допис, він зазначив, що для нього це "біль та рвана рана на серці", тому він має надію, що "як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті".

З початком повномасштабної війни, комік чомусь був не особливо активним у соцмережах. Але все ж продовжив тримати рівень свого українофобства. Зокрема, він висловив неабияке хвилювання щодо долі Києво-Печерської лаври та діяльності московського патріархату в Україні.

Виселення ченців із монастиря Києво-Печерської Лаври – це випробування для всього Православ'я. Тим, хто ще може щось змінити, – зупиніться. Одумайтеся. Схаменіться. Не допустіть цієї духовної катастрофи! Православні, благайте Бога про збереження монастиря та ченців Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври,

– написав зрадник Молочний.

Молочний висловився про виселення московського патріархату / Скриншот з інстаграму

Конфлікт з Сергієм Притулою

У 2023 році Сергій Притула, який тривалий час співпрацював з Андрієм Молочним, заявив, що йому невідомо про те, де знаходиться актор. Він розповів, що у 2022 році між ними сталась доволі дивна розмова, однак у подробиці волонтер вдаватись не став.

Але наприкінці 2024 року Сергій таки поділився деталями бесіди. До 2022 року чоловіки не спілкувались. А в один момент саме Притула вирішив першим написати до зрадника.

Ми з Андрієм не балакали до 2022 року. А потім я якось мекнув ввечері, буду чесний, і думаю, а що ти там, дядя, як ти живеш. Я набрав, вислухав від нього якоїсь єресі. Переписка була. Він мене звинуватив, що його дітей через мене булять і так далі. Бо якось там віршика написав,

– розповів колишній шоумен.

Сергій Притула та Андрій Молочний / Фото з відкритих джерел

Виявилось, що коли Молочний пропагував єресь про "фашистів у Києві", Притула вирішив відповісти колишньому колезі віршем, зазначивши, що "Антон із Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не проживають разом".

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив…

Заплакавши ще раз і зламав костиль!

Волонтер же висловив власну думку на рахунок того, чому насправді "булять" дітей Молочного.

Насправді все очевидно – твоїх дітей булять, тому що ти вата, яка навіть після повномасштабного вторгнення не знайшла у собі сміливості назвати вбивць вбивцями й зробити щось, маючи залишки поваги до себе, до країни, яка тебе зростила, і до людей, які безневинно гинуть під російськими кулями та снарядами,

– підсумував Сергій.

Де зараз зрадник Андрій Молочний

Притула казав, що йому нічого невідомо про місце перебування зрадника. А от шоумен Дядя Жора розповів про ймовірне місце дислокації Молочного.

А Молочний… Також взагалі не чути, не видно. Знову ж таки, подейкують, що залишився в Москві, і відповідно вибрав позицію трошки іншу,

– розповів Дядя Жора.

Відомо, що шоумен приховав свої соцмережі. Однак це не заважає розумінню того, що Молочний свідомо обрав позицію російської сторони у той час, коли російські ракети обстрілюють Україну та рідне місто зрадника, а він продовжує заробляти криваві рублі.