У 24 роки Андрій вперше прийшов на телебачення. Він переступив поріг проєкту "Х-Фактор", адже вважав, що це його зірковий шлях. Що відомо про кар'єру Мацевка, до чого тут секс-скандал та де "народний артист" зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Андрій Мацевко та шоу талантів

Співак родом з Івано-Франківської області Рожнятівського району. Перед виступом він казав, що це мрія його життя, у якій впевнений на всі сто відсотків. Спершу Андрій виконав пісню "Ой, чиє ж то жито, чиї ж то покоси", а пізніше заспівав легендарну композицію "Ой, смереко".

Андрій Мацевко – "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

Попри те, що зал підтримав Мацевка бурхливими оплесками, а його фраза "Я вас не чую" стала легендарною, четверо суддів сказали співаку "ні", що дуже сильно засмутило Андрія.

Однак участь в "Х-Факторі" не виявилась даремною, адже популярність чоловіка тільки зросла. Його почали запрошувати на весілля, на виступи у клубах, Мацевко давав інтерв'ю, а небайдужі люди просили сфотографуватись з новою "зіркою".

Час ішов, а співак не забував за мрію про телебачення. Вдруге він прийшов на шоу "Україна має талант". Цікаво, що і на цьому проєкті, як і в попередньому, у складі журі був Ігор Кондратюк. Андрій вирішив скористатись цією можливістю й запропонував судді стати його продюсером. Кондратюк сказав, що все залежатиме від виступу Мацевка.

"Народний артист" виконав пісню "Ти ж мене підманула" й отримав два "ні" та одне "так".

Андрій Мацевко – "Ти ж мене підманула" ("Україна має талант"): дивіться відео онлайн

Втретє співак прийшов на черговий сезон "Х-Фактора", змінивши звичний образ з вишиванкою на елегантний костюм. Крім того, репертуар також зазнав змін. Андрій вирішив на кастингу виконати трек "Сіла птаха", однак це не допомогло. Виступ провалився з тріском, а журі вчергове сказали "ні".

Після такого провалу Мацевко зник з радарів публічності аж до 2021 року.

Секс-скандал із розбещенням неповнолітніх

Попри те, що співоча кар'єра Андрія отримала заслужений відпочинок, однак його ім'я фігурувало у жахливій історії. У 2015 році в мережі з'явилось відео, де стверджувалось, що Мацевко нібито розбещує неповнолітніх. Медіа писали, що співака затримали активісти групи "Антипедофілія-Луцьк" на зустрічі з 14-річним хлопцем. Тоді було продемонстровано листування у доволі поганій якості, де чоловік з хлопцем спілкувались на інтимні теми. Артист виправдовувався, що всього-на-всього поцікавився у хлопця про інтим, але робити цього не збирався. Він начебто просто хотів поспілкуватися. Справу поліція занесла до реєстру, але згодом кримінальне провадження закрили, адже не було знайдено складу злочину.

Пізніше на одному з інтерв'ю Мацевко розповідав, що вся ця історія – підстава.

Однак на цьому зустрічі з поліцією в артиста не закінчились. Одного разу його затримали у Києві, коли той намагався проїхати в метро з підробленим пенсійним посвідченням.

Андрія Мацевка затримали з підробленим документом / Скриншот з відео

Крім того, у січні 2024 року з'явилась інформація, що у Франківську правоохоронці затримали Андрія, який два роки перебував у розшуку.

Повернення у шоубізнес

У 2021 році Мацевко випустив пісню та кліп під назвою "Ровер їде". Чоловік постав у новому образі, підібравши неординарний стиль. Цікаво, що відеоробота зібрала чималу кількість переглядів, але з часом відео з каналу було видалене, а в ютубі користувачі "залили" кліп від власного імені.

Андрій Мацевко – "Ровер їде": дивіться відео онлайн

Ще пізніше виходить трек "Пляцки". Співака знову починають запрошувати на інтерв'ю, а сам Андрій навіть запустив рубрику, де відповідав хейтерам на коментарі під відео.

Однак і тут популярність Мацевка знову пішла на спад. Пізніше виявилось, що виконавець влаштувався на роботу – в комунальне підприємство Івано-Франківська. Як відгукувались колеги, він мало з ними спілкувався. Сьогодні Андрій вже там не працює. Також, зі слів тернопільських журналістів, чоловік підпрацьовував, роблячи платні фото з шанувальниками.

Сьогодні "народний артист" активно веде сторінки в інстаграмі та тіктоці. Він записує привітання за гроші. Цікаво, що у соцмережах величезна кількість відео, що засвідчує той факт, що публіка дуже часто звертається за такою послугою до Андрія.

Крім того, Мацевко наприкінці грудня 2024 року випустив черговий трек під назвою "Дрон", який присвятив Силам безпілотних систем.

Андрій Мацевко – "Дрон": дивіться відео онлайн

У коментарях користувачі писали, що захоплюються наполегливістю виконавця й рекомендують йому зайнятись вокалом з професійним викладачем.