Останнім часом наречені та її подружки згадали про пісню "Ще з колиски мати мене вчила". Вони придумали гарний тренд, який збирає десятки тисяч уподобань, пише Show24.

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Суть тренду полягає в тому, що дівчата використовують згадану пісню здебільшого у день весілля. Вони знімають відео або з нареченим, або з подружками нареченої. Спершу у кадрі з'являються дівчата, а тоді наречена у білій сукні. Вони підспівують рядки пісні, яку заведено співати у день весілля.

Колись була дівка, як та ружа,

А нині – невістка,

Маю мужа, маю мужа.

Такий милий тренд залишається гарним спогадом для наречених та їхніх друзів, і що найважливіше – найближчим часом він точно не втратить популярності.

Що відомо про пісню

Згаданий трек – є українською народною піснею, яка належить до весільного фольклору. Його переспівали чимало музичних гуртів, однак у тренді використовують версію Інни Главацької.

Ще раніше українська народна пісня "Била мене мати" підкорила тікток.

Інна Главацька – "Ще з колиски мати мене вчила": дивіться відео онлайн

Якщо ж скоро йдете на весілля або будете у ролі нареченої, то можете використати такий варіант тренду для спогадів й гарного настрою.