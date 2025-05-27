В последнее время невесты и ее подружки вспомнили о песне "Ще з колиски мати мене вчила". Они придумали хороший тренд, который собирает десятки тысяч предпочтений, пишет Show24.

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Суть тренда заключается в том, что девушки используют упомянутую песню в основном в день свадьбы. Они снимают видео или с женихом, или с подружками невесты. Сначала в кадре появляются девушки, а потом невеста в белом платье. Они подпевают строки песни, которую принято петь в день свадьбы.

Колись була дівка, як та ружа,

А нині – невістка,

Маю мужа, маю мужа.

Такой милый тренд остается хорошим воспоминанием для невест и их друзей, и что самое важное – в ближайшее время он точно не потеряет популярности.

Что известно о песне

Упомянутый трек – является украинской народной песней, которая относится к свадебному фольклору. Его перепели немало музыкальных групп, однако в тренде используют версию Инны Главацкой.

Еще раньше украинская народная песня "Била меня мать" покорила тикток.

Инна Главацкая – "Ще з колиски мати мене вчила": смотрите видео онлайн

Если же скоро идете на свадьбу или будете в роли невесты, то можете использовать такой вариант тренда для воспоминаний и хорошего настроения.