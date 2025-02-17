В 24 года Андрей впервые пришел на телевидение. Он переступил порог проекта "Х-Фактор", ведь считал, что это его звездный путь. Что известно о карьере Мацевко, при чем здесь секс-скандал и где "народный артист" сейчас, узнавайте в материале Show24.

Может заинтересовать Где сейчас и чем занимается Лилия Сандулесу, которая была замужем за Иво Бобулом

Андрей Мацевко и шоу талантов

Певец родом из Ивано-Франковской области Рожнятовского района. Перед выступлением он говорил, что это мечта его жизни, в которой уверен на все сто процентов. Сначала Андрей исполнил песню "Ой, чиє ж то жито, чиї ж то покоси", а позже спел легендарную композицию "Ой, смереко".

Андрей Мацевко – "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

Несмотря на то, что зал поддержал Мацевко бурными аплодисментами, а его фраза "Я вас не слышу" стала легендарной, четверо судей сказали певцу "нет", что очень сильно расстроило Андрея.

Однако участие в "Х-Факторе" не оказалась напрасной, ведь популярность мужчины только возросла. Его начали приглашать на свадьбы, на выступления в клубах, Мацевко давал интервью, а неравнодушные люди просили сфотографироваться с новой "звездой".

Время шло, а певец не забывал о мечте о телевидении. Во второй раз он пришел на шоу "Украина имеет талант". Интересно, что и на этом проекте, как и в предыдущем, в составе жюри был Игорь Кондратюк. Андрей решил воспользоваться этой возможностью и предложил судье стать его продюсером. Кондратюк сказал, что все будет зависеть от выступления Мацевко.

"Народный артист" исполнил песню "Ти ж мене підманула" и получил два "нет" и одно "да".

Андрей Мацевко – "Ти ж мене підманула" ("Украина имеет талант"): смотрите видео онлайн

В третий раз певец пришел на очередной сезон "Х-Фактора", сменив привычный образ с вышиванкой на элегантный костюм. Кроме того, репертуар также претерпел изменения. Андрей решил на кастинге исполнить трек "Сіла птаха", однако это не помогло. Выступление провалилось с треском, а жюри в очередной раз сказали "нет".

После такого провала Мацевко исчез с радаров публичности вплоть до 2021 года.

Секс-скандал с развращением несовершеннолетних

Несмотря на то, что певческая карьера Андрея получила заслуженный отдых, однако его имя фигурировало в ужасной истории. В 2015 году в сети появилось видео, где утверждалось, что Мацевко якобы развращает несовершеннолетних. Медиа писали, что певца задержали активисты группы "Антипедофилия-Луцк" на встрече с 14-летним парнем. Тогда была продемонстрирована переписка в довольно плохом качестве, где мужчина с парнем общались на интимные темы. Артист оправдывался, что всего-навсего поинтересовался у парня об интиме, но делать этого не собирался. Он вроде бы просто хотел пообщаться. Дело полиция занесла в реестр, но впоследствии уголовное производство закрыли, ведь не было найдено состава преступления.

Позже на одном из интервью Мацевко рассказывал, что вся эта история – подстава.

Однако на этом встречи с полицией у артиста не закончились. Однажды его задержали в Киеве, когда тот пытался проехать в метро с поддельным пенсионным удостоверением.

Андрея Мацевко задержали с поддельным документом / Скриншот с видео

Кроме того, в январе 2024 года появилась информация, что во Франковске правоохранители задержали Андрея, который два года находился в розыске.

Возвращение в шоубизнес

В 2021 году Мацевко выпустил песню и клип под названием "Ровер їде". Мужчина предстал в новом образе, подобрав неординарный стиль. Интересно, что видеоработа собрала немалое количество просмотров, но со временем видео с канала было удалено, а в ютубе пользователи "залили" клип от собственного имени.

Андрей Мацевко – "Ровер їде": смотрите видео онлайн

Еще позже выходит трек "Пляцки". Певца снова начинают приглашать на интервью, а сам Андрей даже запустил рубрику, где отвечал хейтерам на комментарии под видео.

Однако и здесь популярность Мацевка снова пошла на спад. Позже оказалось, что исполнитель устроился на работу – в коммунальное предприятие Ивано-Франковска. Как отзывались коллеги, он мало с ними общался. Сегодня Андрей уже там не работает. Также, по словам тернопольских журналистов, мужчина подрабатывал, делая платные фото с поклонниками.

Сегодня "народный артист" активно ведет страницы в инстаграме и тиктоке. Он записывает поздравления за деньги. Интересно, что в соцсетях огромное количество видео, что свидетельствует о том факте, что публика очень часто обращается за такой услугой к Андрею.

Кроме того, Мацевко в конце декабря 2024 выпустил очередной трек под названием "Дрон", который посвятил Силам беспилотных систем.

Андрей Мацевко – "Дрон": смотрите видео онлайн

В комментариях пользователи писали, что восхищаются настойчивостью исполнителя и рекомендуют ему заняться вокалом с профессиональным преподавателем.