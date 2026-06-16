Не є прихильником попу: Андрій Садовий розповів, яку музику слухає

Мер Львова Андрій Садовий розповів про свої музичні вподобання. Він також висловився про українських попартистів.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Садовий зізнався, що любить джаз. Чоловік не прихильник попмузики.

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Я мав щастя слухати найкрутіших джазових виконавців світу, коли вони всі приїжджали до Львова. Але ясно, що війна це все поламала. Львів і джаз – це щось спільне. Це моє життя,

– зазначив мер Львова.

Андрій Садовий також пригадав, що йому сподобався виступ інді-гурту "Один в каное" на День міста Львова цього року. З нагоди 770-річчя рідного міста колектив заспівав на балконі Ратуші.

Міський голова Львова любить, коли Святослав Вакарчук співає під гітару.

Коли він робив концерти на стадіоні – це відповідальність. Якщо це у Львові – я переживаю за безпеку, тому що приходять 20 тисяч людей. Вони мають зайти, вийти, транспорт… Я сиджу на концерті, мене теліпає. Люди відпочивають, а я переживаю, не дай Боже щось станеться,

– пояснив Садовий.

Співачку KOLA Андрій Іванович не слухає. Щодо Олі Полякової – він сказав, що артистка створила хорошу пісню для реабілітаційного центру UNBROKEN. Йдеться про трек "Пташка".

Її енергетика вставляє, вона така драйвова. Пісні я слухав, пам'ятаю декілька композицій,

– додав чоловік.

Садовий наголосив, що принципово не пішов би на концерт "Кварталу 95". З Анною Трінчер та Альоною Омаргалієвою він не знайомий, а от творчість гурт "Лісапетний батальйон" чув і називає її цікавою.

Інтерв'ю з Андрієм і Катериною Садовими: дивіться відео онлайн

Яку музику слухає Володимир Зеленський?

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський взяв участь у презентації перших результатів державної ініціативи "Тисячовесна", яка має підтримати розвиток української культури та креативних індустрій, під час заходу він поділився своїми музичними вподобаннями.

"Я ніколи не думав, що Bunny послухаю з таким задоволенням. Чи є можливість сьогодні, щоб в Україні був Aerosmith? Для мене "Океан Ельзи" – це Aerosmith. Я люблю "Океан Ельзи". Тільки не кажіть Вакарчуку (сміється – 24 Канал)", – сказав президент України.

Український лідер зазначив, що всі музичні жанри мають крутих представників, і додав, що в Україні багато молодих талановитих музикантів.