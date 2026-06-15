Садові поспілкувалися зі Славою Дьоміним. Тригодинне інтерв'ю вийшло на його офіційному ютуб-каналі сьогодні, 15 червня.

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Андрія та Катерину познайомив їхній спільний товариш на День міста Львова близько 30 років тому.

Ми сиділи, пили каву, танцювали. Це було у Бернардинському дворику,

– пригадав Садовий.

На той момент чоловік уже займався підприємницькою діяльністю, а от його майбутня обраниця була студенткою.

Пара досить довго не оформлювала свої стосунки офіційно. Закохані одружилися у 2001 році.

У нас було дуже класне весілля. Ми його почали десь о 5 вечора – здається, брали шлюб. Потім, година 6 – 7, приїхали на гостину. Нас вигнали з гостини година 10 – 11,

– розповів мер Львова.

Андрій та Катерина повідомили батькам про весілля за два тижні до нього, тож це стало для них шоком. Садовий передзвонив у кілька ресторанів, проте місць не знайшлося, оскільки був серпень.

Я розумію, що попав. Тому що я запросив родину на весілля, а місця немає. Я починаю креативити, де зробити весілля. Я йду до директора історичного музею, там є італійське подвір'я всередині, і говорю йому, що хочу провести конференцію. Заплатив за оренду, зробили кейтерінг, красиво все розставили,

– додав він.

Коли директор музею зрозумів, що це весілля, то був дуже здивований. Святкування не могло тривати до ранку, тож увечері наречених та гостей попросили звільнити приміщення.

Ми всіх гостей повиганяли й щасливі поїхали додому. Переодягнулися, помилися і пішли у центр міста гуляти. Йдемо і бачимо наших гостей. Я щасливий, тому що не люблю, коли на весіллі приходять в обід, сидять до вечора. Дружби, наречені, гості вже холодні,

– зізнався Андрій Іванович.

Катерина розповіла, що для неї важлива робота, а от Садовий вважає, що працювати має чоловік, а жінка – займатися домом.

А це, до речі, катастрофа. У неділю будильник починає дзвонити з 5 ранку. Вона забирає наших ветеранів, їде з ними на рибалку. Увечері приїжджає, питаю, де риба, а риби немає. Там вони й з'їли ту рибу, до хати не принесли. У понеділок вона знову на роботу,

– зазначив він.

Інтерв'ю з Андрієм та Катериною Садовими: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що подружжя виховує п'ятьох синів: Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа та Антонія. У 2024 році, через 23 роки з дня весілля, Садові поновили шлюбні обітниці.

Чи думали Садові про розлучення?

У шлюбі Андрія та Катерини були кризи, але подружжю вдавалося їх проходити завдяки спілкуванню. Дружина мера Львова зізналась, що навіть думала про розлучення.

Я собі цього (розлучення – 24 Канал) не уявляю взагалі. Я старовір. У мене батьки постійно мали феєрверки, але закінчилось це все любов'ю, і все нормально,

– сказав Садовий.

У родині бувають сварки, але Садовим вдається їх вирішувати.