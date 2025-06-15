До сьогодні артистка згадує про покійного чоловіка, а її глибока рана у серці не може загоїтись упродовж багатьох років. Після смерті чоловіка Тіна офіційно ні з ким не перебувала у стосунках.

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Та все ж пропонуємо згадати у матеріалі Show24 історію кохання цієї пари, яка на довгі роки стала прикладом відданості та болю, кохання та розлуки.

Знайомство та таємне весілля на Мальдівах

Пара познайомилась у 2007 році на телеканалі M1. Євген був музичним продюсером, а Тіна зі скандалом пішла від колишнього наставника. За деякий час чоловік став новим продюсером співачки.

Обставини так склалось, що окрім робочих, у них зав'язались і романтичні стосунки. Пристрасний роман закінчився таємним весіллям на Мальдівах, де пройшла скромна, але атмосферна церемонія.

Таємне весілля Кароль та Огіра на Мальдівах / Фото Viva

Таємне весілля Кароль та Огіра на Мальдівах / Фото Viva

Перед поїздкою закохані розписались у РАЦСі.

Вінчання та народження первістка

15 червня 2008 року подружжя обвінчалось в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Під час церемонії у Тіни загорілась фата, яка прикривала обличчя.

У Тіни Кароль загорілась фата: дивіться відео онлайн

Тоді молоді Тіна та Євген були дуже щасливими, адже в той момент співачка вже носила під серцем сина Веніаміна.

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото з інстаграму фан-сторінки співачки

У листопаді у пари народився син. Ця подія стала однією з найрадісніших у житті Тіни та Євгена.

І смерть розлучила їх

Кароль та Огір насолоджувались життям, планували майбутнє та будували родинне гніздечко. Та в один момент все кардинально змінилось. У коханого артистки діагностували страшну хворобу – рак шлунку.

Та Тіна не змогла прийняти цього. Вона робила все, що було в її силах, щоб врятувати чоловіка. Лікарі давали невтішні прогнози, а вона до останнього не вірила в це.

28 квітня 2013 року в одній з київських лікарень перестало битись серце Євгена Огіра. У цей момент Кароль виступала на концерті в іншому місті. Вона дізналась про страшну новину, але вийшла на сцену і виконала пісню "Выше облаков", яку згодом зненавиділа через контекст, який раніше не помічала.

Тіна Кароль дізналась про смерть чоловіка: дивіться відео онлайн

Життя після втрати та мрія про донечку

Тіна добудувала родинне гніздечко, в якому вони мали жити великою родиною. Вона випустила декілька пісень, які присвятила коханому, й станом на сьогодні є однією з найкращих і найпопулярніших співачок українського шоубізнесу.

Син Веніамін навчається у Лондоні. Співачка неодноразово казала, що хлопець дуже сильно схожий на свого батька як зовнішньо, так і характером й манерою поведінки.

Нещодавно виконавиця заявила про те, що мріє про донечку. А у 12-ту річницю смерті чоловіка зізналась, що готова до нових стосунків.

Вона зазначила, що в очах сина завжди була героїнею та переможницею, її життя було наповнене аскезами та целібатом, їй вдалось вистояти перед усіма викликами, і лише в 40 років вона знову готова дати шанс новому коханню.

Я стала вдовою у 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику та запиту для Всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила,

– зізналась Тіна Кароль.

До речі! Раніше ми писали матеріал про зірок, які знайшли свою другу половинку після 40 років.

