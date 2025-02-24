Так, з'явилися чутки, нібито артистка схудла завдяки лікам для діабетиків. Тіна прокоментувала ці закиди. Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку співачки в Threads.

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Нещодавно Тіна Кароль взяла участь в Національному відборі на Євробачення-2025, як продюсерка пісенного конкурсу. До того ж вона виступила на сцені Нацвідбору. Зокрема, співачка з'явилася в обтислому комбінезоні з вирізом на животі, продемонструвавши відмінну фізичну форму та складну хореографію.

Після цього одна з користувачок мережі поширила відео, у якому стверджує, що Тіна Кароль, яка схильна до повноти, схудла не лише завдяки регулярним заняттям спортом та харчуванню, а й за допомогою препаратів, як-от "Оземпік".

Водночас знаменитість спростувала ці припущення.

Я тут, не засуджую, а кажу як є. Жодного з цих чарівних паличок не використовувала! Я ще хочу донечку, успіхів,

– наголосила виконавиця.

Для довідки! Тіна Кароль виховує 16-річного сина Веніаміна. Хлопець зараз навчається в Лондоні.

Що відомо про "Оземпік"