Національний відбір на Євробачення-2025 цього року проходив з допомогою Тіни Кароль, яка стала музичкою продюсеркою. Вона виступила у фіналі зі спеціальним номером, пише 24 Канал.

До слова Тіна Кароль одягнула оригінальну сукню-тюльпан у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025

Виконавиця з'явилась на сцені Нацвідбору-2025 з мегаміксом свої останніх хітів. Разом зі співачкою запалював танцювальний колектив Freedom.

Тіна Кароль – Megamix: дивіться відео онлайн

У коментарях бурхливо обговорюють виступ Тіни Кароль. Фани відзначили український переклад хіта "Скандал", потужний номер та фігуру артистки.

"Чому не можна було голосувати за Тіну?";

"Просто неймовірно. Яка у Тіни фігура";

"Яке тіло в неї, це ж скільки праці потрібно. Тіна молодчинка, виступ вогонь";

"Неймовірна";

"Ікона";

"Тіна звичайно влаштувала пожежу! Але і який балет! В мене відвисла щелепа поки дивилася на їх техніку й майстерність!";

"Вийшла і розірвала всіх на шматки".

Які зірки виступили у фіналі Нацвідбору

Окрім виступів 10 фіналістів, на сцені Нацвідбору з'явилися зірки Євробачення з особливими перформансами: