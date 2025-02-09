Національний відбір на Євробачення-2025 цього року проходив з допомогою Тіни Кароль, яка стала музичкою продюсеркою. Вона виступила у фіналі зі спеціальним номером, пише 24 Канал.
До слова Тіна Кароль одягнула оригінальну сукню-тюльпан у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025
Виконавиця з'явилась на сцені Нацвідбору-2025 з мегаміксом свої останніх хітів. Разом зі співачкою запалював танцювальний колектив Freedom.
Тіна Кароль – Megamix: дивіться відео онлайн
У коментарях бурхливо обговорюють виступ Тіни Кароль. Фани відзначили український переклад хіта "Скандал", потужний номер та фігуру артистки.
- "Чому не можна було голосувати за Тіну?";
- "Просто неймовірно. Яка у Тіни фігура";
- "Яке тіло в неї, це ж скільки праці потрібно. Тіна молодчинка, виступ вогонь";
- "Неймовірна";
- "Ікона";
- "Тіна звичайно влаштувала пожежу! Але і який балет! В мене відвисла щелепа поки дивилася на їх техніку й майстерність!";
- "Вийшла і розірвала всіх на шматки".
Які зірки виступили у фіналі Нацвідбору
Окрім виступів 10 фіналістів, на сцені Нацвідбору з'явилися зірки Євробачення з особливими перформансами:
- Джамала до 15-річчя творчої діяльності презентувала спеціальний номер – Jamala-Portrait. Для цього виступу співачка обрала 10 своїх пісень.
- Руслана Лижичко драйвово виступила у фіналі Нацвідбору з новою піснею "Закрутила".
- Представник України на Дитячому Євробаченні Артем Котенко та Світлана Тарабарова виступили з піснею Hear Me Now та перфомансом на тему незаконної й насильницької депортації дітей Росією. Юний співак не стримав сліз на сцені.