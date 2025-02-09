Национальный отбор на Евровидение-2025 в этом году проходил с помощью Тины Кароль, которая стала музыкальным продюсером. Она выступила в финале со специальным номером, пишет 24 Канал.
К слову Тина Кароль надела оригинальное платье-тюльпан в финале Нацотбора на Евровидение-2025
Исполнительница появилась на сцене Нацотбора-2025 с мегамиксом свои последних хитов. Вместе с певицей зажигал танцевальный коллектив Freedom.
Тина Кароль – Megamix: смотрите видео онлайн
В комментариях бурно обсуждают выступление Тины Кароль. Фаны отметили украинский перевод хита "Скандал", мощный номер и фигуру артистки.
- "Почему нельзя было голосовать за Тину?";
- "Просто невероятно. Какая у Тины фигура";
- "Какое тело у нее, это же сколько труда нужно. Тина молодчинка, выступление огонь";
- "Невероятная";
- "Икона";
- "Тина конечно устроила пожар! Но и какой балет! У меня отвисла челюсть пока смотрела на их технику и мастерство!";
- "Вышла и разорвала всех на куски".
Какие звезды выступили в финале Нацотбора
Кроме выступлений 10 финалистов, на сцене Нацотбора появились звезды Евровидения с особыми перформансами:
- Джамала к 15-летию творческой деятельности представила специальный номер – Jamala-Portrait. Для этого выступления певица выбрала 10 своих песен.
- Руслана Лыжичко драйвово выступила в финале Нацотбора с новой песней "Закрутила".
- Представитель Украины на Детском Евровидении Артем Котенко и Светлана Тарабарова выступили с песней Hear Me Now и перфомансом на тему незаконной и насильственной депортации детей Россией. Юный певец не сдержал слез на сцене.