Выступление Русланы было одним из самых ярких в финале Нацотбора на Евровидение-2025. Артистка в очередной раз показала свою невероятную энергию и сорвала овации в зале, пишет 24 Канал.

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Так, Лыжичко появилась на сцене в платье белого цвета, черной шубе и обула массивные сапоги. Она поразила зрителей своим сильным вокалом и зажигательными танцами и показала настоящий драйв на сцене.

Ведущая Маша Ефросинина отметила, что прошел 21 год с момента победы Русланы на Евровидении, а ее дикая энергия остается. Инфлуенсерка спросила у артистки, где она ее берет.

Ее надо в правильном месте держать. Она всегда здесь – там, где бьется украинское сердце. Украинское сердце – дикое, настоящее, непобедимое и самое светлое во всей Вселенной. Я верю в мою страну, и поэтому я имею энергию,

– ответила Руслана.

Руслана Лыжичко добавила, что победа на Евровидении-2004 не только ее, но и всей Украины. Певица поблагодарила команду, которая тогда ей помогала, а также Александра Пономарева, который был первым представителем от нашей страны на песенном конкурсе. Напомним, что он выступал в 2003 году с песней Hasta La Vista.

Стоит отметить, что победной песней Русланы на Евровидение является Wild Dances, которая впоследствии стала ее визитной карточкой. Благодаря невероятному выступлению артистки, в 2005 году песенный конкурс состоялся в Украине – в Киеве.