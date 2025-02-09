Виступ Руслани був одним із найяскравіших у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025. Артистка вкотре показала свою неймовірну енергію та зірвала овації у залі, пише 24 Канал.

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Так, Лижичко з'явилася на сцені у сукні білого кольору, чорній шубі та взула масивні чоботи. Вона вразила глядачів своїм сильним вокалом та запальними танцями й показала справжній драйв на сцені.

Ведуча Маша Єфросиніна відзначила, що пройшов 21 рік з моменту перемоги Руслани на Євробаченні, а її дика енергія залишається. Інфлуенсерка запитала в артистки, де вона її бере.

Її треба у правильному місці тримати. Вона завжди тут – там, де б'ється українське серце. Українське серце – дике, справжнє, непереможне і найсвітліше у всьому Всесвіті. Я віру у мою країну, і тому я маю енергію,

– відповіла Руслана.

Руслана Лижичко додала, що перемога на Євробаченні-2004 не лише її, але й всієї України. Співачка подякувала команді, яка тоді їй допомагала, а також Олександру Пономарьову, який був першим представником від нашої країни на пісенному конкурсі. Нагадаємо, що він виступав у 2003 році з піснею Hasta La Vista.

Варто зазначити, що переможною піснею Руслани на Євробачення є Wild Dances, яка згодом стала її візитівкою. Завдяки неймовірному виступу артистки, у 2005 році пісенний конкурс відбувся в Україні – у Києві.