Переможниця Євробачення-2016 та членкиня журі виступила у фіналі Національного відбору на Євробачення. Цьогоріч Джамала святкує 15-річчя творчої діяльності, тому у неї був особливий перформанс.

До теми У фіналі Нацвідбору-2025: Джамала підкорила незвичайним образом від українського бренду

До річниці Джамала презентувала спеціальний номер Jamala-Portrait. Для цього виступу співачка обрала 10 своїх пісень. Цей вибір був для артистки непростим.

"Верше", "Шлях", "Заплуталась", "Злива", "Заманили", Its me Jamala, Im like bird, Solo, Great pretender, I believe in you, "Крила" та головний хіт – "1944", – саме з цими треками виступила Джамала на сцені фіналу Нацвідбору.

Дякую всім, хто слухає мене всі ці роки. За вашу підтримку, за те, що приймаєте мене такою, як є. Але знайте – я завжди щиро люблю вас,

– поділилась співачка.

Джамала – Megamix: дивіться відео онлайн

Джамала була однією з трьох членів журі Нацвідбору-2025. Вже багато років співачка оцінює фіналістів українських відборів.

У фіналі цьогорічного конкурсу артистка з'явилась у вишуканому образі від українського бренду Frolov. Джамала обрала сукню-кейп довжини максі у білому кольорі, з прямим кроєм та стразами. Образу доповнювала яскрава деталь – рожеві рукавички.