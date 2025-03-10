Відвідувачі концерту зафіксували цей зворушливий момент на відео і ці ролики швидко поширилися соціальними мережами. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Так, після спільного виступу з KOLA, де Moisei акомпанував співачці на скрипці під час виконання пісні "Дочекаюсь", він запросив на сцену свою обраницю. Схвильований музикант зізнався у своїх почуттях, згадавши особливі моменти їхніх стосунків.

Дуже хвилююся... Хочу запросити сюди людину, яку безмежно кохаю, яка завжди чекає на мене. А коли терпіння закінчується, вона потайки приїздить до мене на схід і привозить мої улюблені котлетки,

– зворушливо промовив Бондаренко перед тим, як стати на одне коліно.

Катерина Зволинська, яка також є співачкою та композиторкою, відповіла омріяним "так". Закохані обійнялися та поцілувалися під оплески присутніх.

Для довідки! Мойсей Бондаренко у 2022 році брав участь у Національному відборі на Євробачення-2023 з композицією I'm Not Alone, посівши сьоме місце. Незабаром після цього, у лютому, митець вступив до лав Збройних Сил України.

Нагадаємо, днями син телеведучого Ігоря Пелиха Іван, який також служить в ЗСУ, зробив пропозицію своїй дівчині.