Так, появились слухи, якобы артистка похудела благодаря лекарствам для диабетиков. Тина прокомментировала это. Сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу певицы в Threads.
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Недавно Тина Кароль приняла участие в Национальном отборе на Евровидение-2025, как продюсер песенного конкурса. К тому же она выступила на сцене Нацотбора. В частности, певица появилась в обтягивающем комбинезоне с вырезом на животе, продемонстрировав отличную физическую форму и сложную хореографию.
После этого одна из пользовательниц сети распространила видео, в котором утверждает, что Тина Кароль, которая склонна к полноте, похудела не только благодаря регулярным занятиям спортом и питанию, но и с помощью препаратов, например "Оземпик".
В то же время знаменитость опровергла эти предположения.
Я здесь, не осуждаю, а говорю как есть. Ни одной из этих волшебных палочек не использовала! Я еще хочу дочь, успехов,
– подчеркнула исполнительница.
Для справки! Тина Кароль воспитывает 16-летнего сына Вениамина. Парень сейчас учится в Лондоне.
Что известно об "Оземпике"
- Это рецептурный препарат в форме инъекций. Его активное вещество – семаглутид – влияет на центры голода в мозге и замедляет процесс пищеварения, что приводит к длительному ощущению сытости.
- Препарат назначается только при наличии медицинских показаний, таких как сахарный диабет второго типа или ожирение с нарушением толерантности к углеводам.
- В Украине "Оземпик" официально не зарегистрирован, однако доступны аналоги на основе лираглутида.
- Медики предупреждают о многочисленных побочных эффектах препарата, включая тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом, риск развития панкреатита и почечной недостаточности.