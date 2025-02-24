Они высказались о несокрушимости украинского народа, почтили память погибших героев и отметили веру в неизбежную победу Украины, пишет Show24.

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1096 дней боли, потерь, активной борьбы за независимость, ценности и право жить свободно на родной земле. Мы остаемся верными своим принципам и продолжаем показывать миру, какой должна быть страна в 21 веке,

– написал в своем инстаграме певец Артем Пивоваров, выражая уважение и благодарность защитникам Украины.

Особенно проникновенным стал пост Джамалы, которая отметила, что 24 февраля – это не просто дата, а день, когда жизнь изменилась навсегда.

Когда говорят, что, видимо, мы уже привыкли, ответ всегда один: нет, мы не привыкли. Мы не можем, не имеем и не хотим привыкать к потерям и боли, звуков ракет, к громким тревогам, которые прокладывают путь страха в наши сердца,

– подчеркнула артистка.

Она добавила, что несмотря на все украинцы продолжают "жить, любить и верить в светлое будущее, где наши дети будут расти в мире".

Актриса Наталья Денисенко опубликовала видео, где в образе с военными атрибутами декламирует стихотворение Василия Симоненко "Земля кричит. Шинкуют кровью войны...", отметив, что нет таких слов, чтобы описать все чувства за время полномасштабного вторжения.

"Никакие коварные методы, никакие запугивания, перекручивания, манипуляции не повлияют на мою уверенность, на мой патриотизм и веру в мою страну", – написала Руслана. Певица отдельно обратилась к павшим героям: "Слава Героям, которые закрыли собой Украину и теперь "держат небо". Верю, что их бессмертные души слышат наши молитвы".

Оля Полякова поделилась отрывком из своего клипа "Дякую", назвав 24 февраля день днем боли, памяти и силы.

За эти три года мы видели не только страх и горе – мы увидели несокрушимую силу, взаимную поддержку, смелость и жажду жизни. Воинов, которые ценой собственного спокойствия, а часто и жизни, защищают нас,

– отметила певица, добавив, что гордится каждым украинцем, который не стоит в стороне и продолжает помогать несмотря на усталость.

Телеведущий Григорий Решетник также присоединился к чествованию, выразив уверенность в победе Украины в этой кровопролитной войне.

О третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину вспомнили и другие звезды. Среди них – Злата Огневич, Монатик, Тина Кароль, Маша Ефросинина, Ольга Сумская и многие другие.

Что украинские звезды пишут о третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину / Скриншоты из инстаграм-сторис