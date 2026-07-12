Від ведучого "Підйому" до бізнесмена: куди зник телеведучий Андрій Шабанов

Раніше Андрій Шабанов був одним із найпопулярніших ведучих країни. Його ім'я зробили програми на "Новому каналі" – "Підйом" і "Піраньї". Але потім так закрутилось, що з якихось причин чоловік чомусь зник із екранів.

Далі у матеріалі 24 Канал детальніше розповість, як склалось життя Шабанова і чим він займається зараз.

Популярність Андрія Шабанова

Сам він родом з Одеси. У дитячі та підліткові роки відвідував різні гуртки, займався музикою та спортом. Згодом вступив в Одеський державний економічний університет на спеціальність "банківська справа". Цікаво, що для багатьох сучасних знаменитостей саме студентські роки дали поштовх до щасливого майбутнього.

Бувши студентом, Андрій почав грати у КВК і працював діджеєм. Це дозволило йому завести корисні знайомства. Вперше голос Шабанова публіка почула у 1994 році, коли він вийшов в ефір на "Просто Раді.О". Через п'ять років йому запропонували стати програмним директором.

На початку 00-х поїхав до Америки, де став студентом Ohio&Illinois Center for Broadcasting. Через 5 років все ж повернувся до України і отримав посаду генерального директора на згаданому радіо.

У 2011 році почалась його телевізійна кар'єра. Радіоведучий отримав дзвінок, який змінив його життя. Андрію запропонували стати телеведучим популярної програми "Підйом". Через два тижні після дзвінка Шабанов з'явився на екранах. Його колегами стали Ольга Цибульська та Роман Скрипін.

Андрій Шабанов у програмі "Підйом" / Фото з Вікіпедії

Через рік Андрій став ведучим програми "Піраньї", яка розповідала про найгучніші події у шоубізнесі. Ще пізніше з'явилось шоу "Абзац!", а також Шабанов став ведучим постшоу програми "Таємний агент" і навіть представив публіці авторський проєкт "Стенд-Ап Шоу" тощо.

Де зараз Андрій Шабанов

Чому так сталось, що телеведучий зник з телеекранів – невідомо. Однак, коли розпочалась повномасштабна війна, то медійник створив організацію, щоб допомагати ЗСУ та людям, які цього потребують.

Сьогодні ж віддає перевагу бізнесу. На його сторінці в інстаграмі зазначено, що Шабанов є засновником невеличкого готелю та компанії, яка займається музикою, відео та ароматами. Якщо зайти на ці сторінки, то активного наповнення контенту немає, можливо, вони вже не функціонують.

Бізнес Андрія Шабанова / Скриншот з інстаграм-сторінки

Колишній телеведучий живе та працює в Україні. Сьогодні в соцмережах він доволі активний. Записує багато розмовних відео на різні тематики.

Що стосується особистого життя, то Шабанов одружений з Валерією Бородіною. У пари є спільна донька Марія. За кордоном живе син Роберт із матір'ю, від попередніх стосунків. Крім того, подружжя виховує і доньку Валерії від попереднього шлюбу.

Нещодавно ми згадували і про Влада Яму, якому за кордоном довелось змінити професію.