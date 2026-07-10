Та зараз найцікавішими залишають два запитання – як він виїхав з України і чим заробляє на життя за кордоном. На ці питання 24 Канал дасть відповіді далі у матеріалі.

Як Влад Яма виїхав з України

За словами хореографа, 24 лютого 2022 року він перебував в Україні й займався евакуацією батьків із Запоріжжя. Він ділився, що вивіз своїх батьків на Прикарпаття приблизно на 5-6 день війни. Батько і матір Ями перебували там 2,5 місяці. Пізніше хореограф з родиною був у Європі, а звідти вирушив до США. Однак як йому вдалось виїхати з України – питання залишається відкритим.

Сама Ліліана у вересні 2022 року вирішила через інстаграм-сторіс поспілкуватись із підписниками. У жінки поцікавились, чому її чоловік не забезпечив своїй родині безпеку за кордоном, а сам не повернувся до України, щоб захищати країну від російського окупанта.

Яма відповіла, що вдячна своєму чоловікові, що зараз вони у безпеці й беззмістовно написала про "свої причини" й додала, що "поважає вибір кожного".

Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму,

– написала дружина Влада Ями.

Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму

Де зараз Влад Яма і як заробляє на життя

З Європи він із дружиною та сином переїхав до США. Спершу хореограф розповідав, що проводить благодійні майстер-класи, а дружина Ліліана займається вихованням сина. Однак не все так просто.

Якось Яма потрапив у скандал, адже його неодноразово помічали у компанії росіян. До прикладу, раніше він розповідав, що працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є росіяни. У листопаді 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Влад Яма розважився на "російській вечірці" у Чикаго. Танцюрист працював діджеєм.

Якось він опублікував фото з відпустки, а у коментарях поцікавились, чи це кадри з Куп'янська або Херсона. Яма ж відповів, що це "Ужгород". Крім того, додав, що закон не порушував і йому немає за що виправдовуватись.

Перепалка Влада Ями з коментаторкою / Скриншот з інстаграму

У грудні 2025 року танцюрист вперше зустрівся з батьками за 4 роки. Родичі прилетіли з України до Маямі, адже саме там живе Яма.

Влад Яма з дружиною та батьками / Фото з інстаграму танцюриста

А що стосується заробітків, то, як виявилось, тема для сім'ї зараз доволі не проста. Днями Ліліана Яма поділилась у соцмережах, що чоловік освоїв нові напрямки роботи. Тепер він працює діджеєм, ведучим івентів, а також організовує танцювальні інтерактиви для публіки.

Влад Яма працює діджеєм: дивіться відео онлайн

Сама ж Лілія активно допомагає чоловікові, виконуючи обов'язки його менеджерки. Та попри все це, дружина хореографа зазначила, що зараз вони проживають непростий період. Вона не пояснила деталей, однак підкреслила, що обов'язково впорається.