Учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Задворний офіційно завершив свою службу в лавах Національної гвардії України.

Військовий зізнався, що потрапив на тилову посаду проти власної волі, тому вісім місяців боровся з бюрократією заради переведення в інший підрозділ. Про зміни у військовому житті захисник розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Чоловік мобілізувався ще в лютому і потрапив до бойового підрозділу "Лазарс Груп". Замість виконання завдань, пов'язаних із безпосереднім опором ворогу, його відправили на тилову службу. За словами Андрія, це сталося абсолютно проти його бажання, що змусило шукати шляхи для переведення. Процес зміни місця служби виявився надзвичайно складним і тривалим.

Далі 8 місяців і 3 спроби переведення, сповнені важкої й тягучої бюрократії. З хорошого – за цей час я зустрів багато справжніх, щирих людей – за це вдячний долі,

– поділився Задворний.

Тепер цей етап позаду, і вже завтра військовослужбовець розпочинає свій шлях у Силах безпілотних систем. Саме там він планує повноцінно реалізувати всі знання та навички, які здобував самостійно.

Завтра починається служба у Силах безпілотних систем, де, нарешті, планую реалізувати здобуті самостійно навички та знання, повною мірою вкласти весь життєвий досвід у службу,

– підсумував захисник.

Андрій Задворний / Фото з інстаграм-сторінки zadvornyi_andrii

До слова, широку публічну впізнаваність Андрій здобув саме завдяки романтичному реаліті. У другому сезоні "Холостячки" головною героїнею була співачка Злата Огнєвіч. У фіналі вона обрала підприємця Андрія Задворного, сподіваючись, що їхній роман продовжиться і після завершення проєкту. Однак пара пробула разом лише близько півтора місяця — згодом Андрій зізнався Златі, що його почуття згасли.

Нагадаємо, нещодавно про переведення повідомив і чоловік Олени Мозгової, співак Девід Аксельрод, який рік прослужив у Національній гвардії.