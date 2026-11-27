Военный признался, что оказался на тыловой должности против своей воли, поэтому восемь месяцев боролся с бюрократией, чтобы добиться перевода в другое подразделение. Об изменениях в военной жизни защитник рассказал на своей странице в инстаграме.

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Мужчина был мобилизован еще в феврале и попал в боевое подразделение "Лазарс Груп". Вместо выполнения задач, связанных с непосредственным сопротивлением врагу, его отправили на тыловую службу. По словам Андрея, это произошло совершенно вопреки его желанию, что заставило искать пути для перевода. Процесс смены места службы оказался чрезвычайно сложным и длительным.

Далее последовали 8 месяцев и 3 попытки перевода, сопровождавшиеся тягостной и затянутой бюрократией. Из хорошего – за это время я встретил много настоящих, искренних людей – за это благодарен судьбе– поделился Задворный.

Теперь этот этап позади, и уже завтра военнослужащий начинает свой путь в Силах беспилотных систем. Именно там он планирует полноценно реализовать все знания и навыки, которые приобретал самостоятельно.

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Завтра начинается служба в Силах беспилотных систем, где, наконец, я планирую реализовать приобретенные самостоятельно навыки и знания, в полной мере вложить весь жизненный опыт в службу– подытожил защитник.

Андрей Задворный / Фото со страницы в инстаграме zadvornyi_andrii

К слову, широкую известность Андрей приобрел именно благодаря романтическому реалити-шоу. Во втором сезоне "Холостячки" главной героиней была певица Злата Огневич. В финале она выбрала предпринимателя Андрея Задворного, надеясь, что их роман продолжится и после завершения проекта. Однако пара пробыла вместе всего около полутора месяцев – впоследствии Андрей признался Злате, что его чувства угасли.

Напомним, недавно о переводе сообщил и супруг Елены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод, который год прослужил в Национальной гвардии.