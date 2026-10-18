До цього участь у проєкті брали акторка Ксенія Мішина та співачка Злата Огнєвіч. Перший сезон шоу вийшов у 2020 році, а другий – у 2021-му, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На тлі повернення реаліті 24 Канал вирішив пригадати, кого обрали Ксенія Мішина та Злата Огнєвіч та що відомо про їхні стосунки після фіналу шоу.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

У фіналі першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" акторка Ксенія Мішина обирала між двома чоловіками – сценаристом "Кварталу 95" Олександром Еллертом і підприємцем Олексієм Тригубенком. Переможцем проєкту став Еллерт, якому акторка зізналася в коханні.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото СТБ

Після завершення шоу Ксенія та Олександр продовжили будувати стосунки поза камерами. Однак їхній роман тривав недовго: зрештою пара вирішила розійтися.

Згодом Мішина розповідала, що їхні стосунки були сповнені як щасливих моментів, так і складнощів. За словами акторки, вони обоє були емоційними людьми, через що між ними виникали сварки та напружені ситуації.

У нас були чудові стосунки. У них було дуже багато всього яскравого, позитивного, багато плюсів. Але, звісно, були мінуси… Ми намагалися знайти щось спільне, але, на жаль, цього не вийшло,

– пояснювала Ксенія.

Акторка також розповіла, що саме вона вирішила завершити стосунки. За словами Мішиної, їй було дуже важко через постійні сварки та стрес, тому вона зрозуміла, що більше не може так продовжувати. За словами Ксенії, однією з причин конфліктів могла бути її зайнятість роботою.

Я зрозуміла, що просто не можу більше існувати в цих стосунках, що мені дуже боляче, дуже неприємно. Я не знаю, як це вирішити. Йому теж складно й боляче, і він теж не знає, як це розрулити. Мені здається, прийняти таке рішення було правильно,

– ділилася акторка.

Що ж до спілкування з колишнім, то Ксенія Мішина зазначала, що вони час від часу підтримували контакт, хоча друзями не стали.

Ми спілкувалися… Я не скажу, що ми друзі, але бували моменти, коли ми могли запитати один в одного, як справи. Ми з ним не вороги,

– розповідала акторка.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / Фото СТБ

Додамо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Еллерт виїхав до США, де продовжує займатися гумором. Раніше він стверджував, що перетнув кордон на законних підставах.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний

У другому сезоні "Холостячки" головною героїнею була співачка Злата Огнєвіч.У фіналі вона обрала підприємця Андрія Задворного, сподіваючись, що їхній роман продовжиться і після завершення проєкту.

Андрій Задворний та Злата Огнєвіч / Фото СТБ

Однак пара пробула разом лише близько півтора місяця. Згодом Андрій зізнався Златі, що його почуття згасли.

Співачка важко переживала розрив і під час постшоу "Холостячки" емоційно пригадала цей період: "По моєму серцю проїхали бульдозером". Щоб нічого не нагадувало їй про колишнього, вона вирішила позбутися його подарунків та інших речей, пов'язаних із їхнім романом.

Я повикидала всі його подарунки й узагалі всі речі, які мене з ним пов'язували. Того самого вечора. Порозривала. Поплакала. Видалила всю переписку. За два дні знищила все,

– пригадувала виконавиця.

Згодом Злата розповіла, що змогла відпустити минуле та пробачити колишнього.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Фото СТБ

До речі, у лютому 2026 року стало відомо, що Андрій Задворний долучився до війська. Він мобілізувався до підрозділу Національної гвардії України.

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