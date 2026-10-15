15 жовтня телеканал СТБ оголосив про повернення "Холостячки" після п'ятирічної перерви. Цього разу чоловіки боротимуться за серце 36-річної Антоніни Хижняк. Новий сезон планують показати навесні 2027 року.

З нагоди цієї новини 24 Канал розповідає, що відомо про кар'єру, сім'ю та минулі стосунки акторки.

Дитинство та кар'єра Антоніни Хижняк

Майбутня зірка українського кіно народилася 28 липня 1990 року в місті Українка Київської області. Цікаво, що спочатку батьки очікували на хлопчика, якого хотіли назвати Антоном. Коли ж на світ з'явилася дівчинка, їй дали ім'я Антоніна. Згодом у родині народився син, який отримав ім'я Антон.

Антоніна Хижняк з родиною в дитинстві / фото з інстаграму

У дитинстві акторка займалася танцями, гімнастикою, відвідувала музичну школу та циркову студію. Однак стосунки з молодшим братом були непростими. Вони часто конфліктували, а сварки іноді переростали навіть у бійки. З роками брат і сестра порозумілися та стали близькими.

Антоніна Хижняк з братом / фото з інстаграму

Після школи Хижняк вступила до університету імені Карпенка-Карого, де навчалася акторського мистецтва театру ляльок. Здобувши освіту, працювала у Київському академічному театрі ляльок.

Шлях Антоніни до популярності був тривалим. Упродовж багатьох років їй діставалися переважно невеликі ролі, а спроби отримати серйознішу роботу не приносили бажаного результату.

Ситуація змінилася після виходу серіалу "Спіймати Кайдаша", де Хижняк зіграла Мотрю. Саме цей проєкт зробив її широко відомою українським глядачам.

Згодом акторка з'явилася в серіалах "Слід", "Зв'язок", "Перші дні", "Я – Надія", "Підміна" та фільмах "Коли ти вийдеш заміж?" і "Коли ти розлучишся?".

Антоніна Хижняк в серіалі "Підміна" / фото СТБ

Окрім знімань, Антоніна працює в дубляжі. У її творчому доробку понад 250 головних ролей, зокрема вона озвучувала українською персонажів, яких на екрані втілили Дейзі Рідлі та Алісія Вікандер.

Що відомо про особисте життя нової "Холостячки"

Першим чоловіком Антоніни Хижняк став Андрій Якушев. Вони були знайомі кілька років, перш ніж між ними виникли романтичні почуття. Після трьох років стосунків пара одружилася, а згодом у подружжя народився син Максим.

Антоніна Хижняк та маленький син Максим / фото з інстаграму

Утім, зберегти шлюб не вдалося. В одному з інтерв'ю акторка пояснювала, що намагалася відповідати образу ідеальної дружини, через що поступово втрачала відчуття власного "я".

Попри розлучення, колишнім закоханим вдалося зберегти нормальні стосунки. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення Максим разом із батьком евакуювався до Тернополя, тоді як Антоніна залишилася вдома.

Пізніше зірка закрутила роман із колегою Олександром Боднарем. Вони познайомилися у 2020 році під час роботи над серіалом "Слід". Спочатку між акторами не виникло кохання з першого погляду, але з часом їхнє спілкування переросло в стосунки.

Антоніна Хижняк з Олександром Боднарем / фото з відкритих джерел

У 2023 році ширилися чутки про можливе весілля пари, однак натомість стало відомо про їхнє розставання. Хижняк пояснювала, що вони з коханим мали різний темп життя, а також визнавала власні помилки у стосунках.

Останнім часом акторка не надто охоче розповідала про своє романтичне життя. Проте тепер вона вирішила дати коханню ще один шанс і погодилася стати головною героїнею "Холостячки".

Що відомо про сина Антоніни Хижняк

Акторка виховує сина Максима, який уже знайомий із залаштунками її професії. Хлопчик бував на знімальних майданчиках і в студіях дубляжу, тому добре знає, чим займається його зіркова мама.

Водночас Хижняк раніше зізнавалася, що не хотіла б, аби син починав акторську кар'єру в ранньому віці. Вона пояснювала це великим навантаженням, із яким нерідко стикаються діти в кіноіндустрії.

Я б не хотіла, щоб він обрав акторство як основну професію. Але налаштовую себе прийняти будь-який його вибір у майбутньому,

– розповідала Антоніна.

Антоніна Хижняк з сином / фото з інстаграму

Тепер, коли акторка стала новою "Холостячкою", глядачі матимуть змогу побачити її не лише в кіноролях, а й у пошуках особистого щастя.

До речі, як змінювалася Антоніна Хижняк, яка зіграла роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша" – читайте в матеріалі 24 Каналу.