Про це Задворний повідомив в інстаграмі. Він опублікував фото у військовій формі.

Андрій Задворний наразі не розповів, коли саме ухвалив рішення стати на захист України, і в якому підрозділі Нацгвардії служить. Однак підприємець пояснив, чому мобілізувався.

Як волонтер внутрішньо себе давно вичерпав. Розумію, що потрібен тут, і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів, де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися,

– написав Задворний.

Андрій Задворний мобілізувався до Нацгвардії / Фото з інстаграму підприємця

Хто такий Андрій Задворний?