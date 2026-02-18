Об этом Задворный сообщил в инстаграме. Он опубликовал фото в военной форме.

Андрей Задворный пока не рассказал, когда именно принял решение стать на защиту Украины, и в каком подразделении Нацгвардии служит. Однако предприниматель объяснил, почему мобилизовался.

Как волонтер внутренне себя давно исчерпал. Понимаю, что нужен здесь, и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться,

– написал Задворный.

Андрей Задворный мобилизовался в Нацгвардию / Фото из инстаграма предпринимателя

Кто такой Андрей Задворный?