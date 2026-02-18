Об этом Задворный сообщил в инстаграме. Он опубликовал фото в военной форме.
Андрей Задворный пока не рассказал, когда именно принял решение стать на защиту Украины, и в каком подразделении Нацгвардии служит. Однако предприниматель объяснил, почему мобилизовался.
Как волонтер внутренне себя давно исчерпал. Понимаю, что нужен здесь, и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться,
– написал Задворный.
Андрей Задворный мобилизовался в Нацгвардию / Фото из инстаграма предпринимателя
Кто такой Андрей Задворный?
Андрей Задворный был участником 2 сезона проекта "Холостячка", вышедшего в 2021 году. Он рассказывал, что занимается производством деревянных игрушек для детей.
По образованию мужчина юрист. Андрей также делился, что любит путешествовать. У него есть дочь Кира от первого брака.
Главной героиней 2 сезона "Холостячки" была Злата Огневич. Именно Задворного артистка выбрала в финале. Однако им не удалось сохранить отношения после завершения проекта.
Андрей и Злата были вместе около 1,5 месяца. Инициатором разрыва стал предприниматель. "В какой-то момент я почувствовал, что когда я ухожу, у меня нет влечения вернуться, нет желания вернуться. Когда Злата писала мне слова любви, в какой-то момент я понял, что мой ответ будет неискренний", – объяснял Задворный. Мужчина добавил, что у него пропала влюбленность.