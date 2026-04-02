Мужчина впервые прокомментировал эти слухи. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Вас также может заинтересовать Принца Гарри "уличили" в кокетливой переписке с журналисткой
Андрей и Фелипе опубликовали нежное фото вместе со снимком УЗИ. Пара не стала сразу раскрывать детали, только уточнила: "Уже в январе 2027 года".
Подписчики поздравили влюбленных в комментариях под публикацией, однако уже потом Андрей опубликовал новую инстаграм-сторис, где сообщил, что это была лишь шутка до 1 апреля.
Андрей Хветкевич раскрыл, действительно ли станет отцом
Что известно о личной жизни Андрея Хветкевича?
- В августе 2022 года Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и одновременно объявил о помолвке со своим возлюбленным Фелипе, который родом из Колумбии.
- В 2023 году стало известно, что они Андрей с Фелипе вместе уже шесть лет. Об этом мужчина рассказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале Олицкая.
- Добавим, что Андрей Хветкевич принял участие в шоу "Холостячка" со Златой Огневич в тот период, когда они с Фелипе разошлись.
- Свадьба влюбленных состоялась в Мексике, в курортном городке Пуэрто-Вальярта. На торжестве присутствовала и Злата Огневич. Молодожены обменялись клятвами и кольцами 5 мая 2023 года на территории виллы на побережье Тихого океана.