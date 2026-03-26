В интервью 24 Каналу Анастасия поделилась мыслями о проекте "Холостячка", а также призналась, хотела бы стать главной героиней.

Хотела бы Цимбалару быть "Холостячкой"?

2 года назад Анастасия Цымбалару и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов объявили о разводе. Тогда они совместным сообщением в инстаграме сообщили поклонникам, что отныне каждый идет своей дорогой.

С тех пор Анастасия держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. Актриса не рассказывает, свободно ли ее сердце, поэтому очень часто слышит в свой адрес вопрос, хотела бы стать новой "Холостячкой". Звезда понимает, что пока открыто не заявит о новых отношениях, этого вопроса не избежать.

Все-таки верю во Вселенную, в судьбу, надеюсь, что смогу найти партнера и устроить личную жизнь без участия в шоу.