В интервью 24 Каналу Анастасия поделилась мыслями о проекте "Холостячка", а также призналась, хотела бы стать главной героиней.

Хотела бы Цимбалару быть "Холостячкой"?

2 года назад Анастасия Цымбалару и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов объявили о разводе. Тогда они совместным сообщением в инстаграме сообщили поклонникам, что отныне каждый идет своей дорогой.

С тех пор Анастасия держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. Актриса не рассказывает, свободно ли ее сердце, поэтому очень часто слышит в свой адрес вопрос, хотела бы стать новой "Холостячкой". Звезда понимает, что пока открыто не заявит о новых отношениях, этого вопроса не избежать.

Все-таки верю во Вселенную, в судьбу, надеюсь, что смогу найти партнера и устроить личную жизнь без участия в шоу.

Кто из актеров принимал участие в реалити-шоу?

  • Ксения Мишина была героиней первого сезона шоу "Холостячка". Тогда за тем, как актриса ищет свою любовь, наблюдала вся страна. Сезон с Ксенией был одним из самых рейтинговых и интересных за всю историю шоу. В финале актриса выбрала Александра Эллерта, пара пробовала строить отношения вне камер, однако впоследствии объявила о разводе.
  • В 14 сезоне "Холостяка" девушки боролись за сердце Тараса Цимбалюка. Сезон с актером обсуждали во всех социальных сетях, Цимбалюк получил немало хейта, однако это не помешало проекту получить огромные рейтинги. В финале Тарас признался в чувствах Надин Головчук, но их отношения не сложились после окончания шоу.