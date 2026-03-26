В інтерв'ю 24 Каналу Анастасія поділилася думками щодо проєкту "Холостячка", а також зізналася, чи хотіла б стати головною героїнею.

Чи хотіла б Цимбалару бути "Холостячкою"?

2 роки тому Анастасія Цимбалару та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов оголосили про розлучення. Тоді вони спільним дописом в інстаграмі повідомили шанувальникам, що відтепер кожен йде своєю дорогою.

З того часу Анастасія тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Акторка не розповідає, чи вільне її серце, тож дуже часто чує на свою адресу питання, чи хотіла б стати новою "Холостячкою". Зірка розуміє, що поки відкрито не заявить про нові стосунки, цього питання не уникнути.

Все-таки вірю у Всесвіт, у долю, сподіваюся, що зможу знайти партнера і влаштувати особисте життя без участі в шоу.