Сообщение, содержащие как дружеские, так и иногда пикантные нотки, стали частью судебного разбирательства дела герцога Сассекского против компании-издателя Associated Newspapers Limited, которая выдает The Daily Mail и Mail on Sunday. Переписку опубликовало издание The Telegraph.

Переписка продолжалась с 2011 до 2012 года. Герцог шутил о вечеринках и объятиях, называл журналистку "конфеткой" и подписывал сообщения словом mwah. Как объясняет Cambridge Dictionary, mwah используется, чтобы передать звук поцелуя, особенно когда люди целуются в щеку или рядом с ней.

Для справки! Принц Гарри в тот период был холост. Он женился на американской актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года.

Ранее принц утверждал, что встречал Гриффитс только один раз и больше не поддерживал контакт. Однако переписка свидетельствует, что их отношения были гораздо ближе, чем он заявлял ранее.

Судебный процесс, в рамках которого рассматривали эту переписку, длился 11 недель и завершился подготовкой письменных аргументов обеих сторон.

Почему против издателя Daily Mail открыли иск?