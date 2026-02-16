Трогательным видео Елена Кравец поделилась на своей странице в инстаграме. Актриса призналась, что не ожидала увидеть мужа на спектакле.

Елена Кравец показала момент с завершения спектакля, когда она принимала цветы от поклонников. Вдруг на сцену вышел ее муж Сергей. Актриса не скрывала, что была шокирована увидеть любимого.

Также Кравец впервые сказала, что ее муж служит. Ранее актриса не рассказывала, чем сейчас занимается Сергей, поэтому неизвестно, когда он присоединился к Силам Обороны.

Я не понимаю ничего, ведь он в другом городе служит! Здесь он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно. Увидеться со мной 14 февраля. Разревелась,

– написала актриса.

Муж Елены Кравец сделал сюрприз: видео

Елена Кравец не сдержала эмоций. Видео растрогало и пользователей сети.

"Какой красивый сюрприз";

"Это так трогательно";

"Плачу";

"Чтобы таких замечательных сюрпризов было больше";

"Это было невероятно! Так мог поступить только любящий мужчина! Пусть Бог хранит вашу семью".

Что известно о браке Елены Кравец?