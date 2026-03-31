Відповідний допис Задворний опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Він поділився серією фотографії з обраницею Олександрою Ткаченко.

На деяких світлинах Андрій Задворний позує у військовій формі, а на одній із них Олександра тримає його військовий квиток.

У дописі переможець 2 сезону "Холостячки" наголосив, що дуже важливо, коли є людина, яка чекає вдома, кохає та підтримує у важливих і непростих рішеннях.

Дякую тобі, моя дівчинко, за підтримку, за те, що ти попри те, що хотіла б бути поряд, підтримуєш мене у рішенні присвятити себе захисту України. Дякую за те, що можу покладатись на тебе. Пробач мені твої сльози, я б так хотів могти тебе завжди притиснути до себе, обійняти й заспокоїти,

– звернувся він до дівчини.

Задворний додав, що щасливий, що зустрів Олександру.

Андрій Задворний з дівчиною / Фото з інстаграму військового

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" Андрій Задворний боровся за серце Злати Огнєвіч з Дмитром Шевченком. Після завершення проєкту підприємець та співачка були разом близько 1,5 місяці.

Андрій та Злата з'явились у студії пост-шоу "Холостячки" та оголосили про своє розставання. Ініціатором розриву став чоловік. Задворний пояснював, що у нього пропала закоханість.

У якийсь момент я відчув, що коли я йду, у мене немає потягу повернутися, немає бажання повернутися. Коли Злата писала мені слова кохання, у якийсь момент я зрозумів, що моя відповідь буде нещира,

– зізнавався він.

Що відомо про службу Андрія Задворного?