Соответствующее сообщение Задворный опубликовал на своей странице в инстаграме. Он поделился серией фотографии с избранницей Александрой Ткаченко.

На некоторых фотографиях Андрей Задворный позирует в военной форме, а на одной из них Александра держит его военный билет.

В заметке победитель 2 сезона "Холостячки" отметил, что очень важно, когда есть человек, который ждет дома, любит и поддерживает в важных и непростых решениях.

Спасибо тебе, моя девочка, за поддержку, за то, что ты несмотря на то, что хотела бы быть рядом, поддерживаешь меня в решении посвятить себя защите Украины. Спасибо за то, что могу полагаться на тебя. Прости мне твои слезы, я бы так хотел мочь тебя всегда прижать к себе, обнять и успокоить,

– обратился он к девушке.

Задворный добавил, что счастлив, что встретил Александру.

Андрей Задворный с девушкой / Фото из инстаграма военного

Напомним, что в финале "Холостячки" Андрей Задворный боролся за сердце Златы Огневич с Дмитрием Шевченко. После завершения проекта предприниматель и певица были вместе около 1,5 месяца.

Андрей и Злата появились в студии пост-шоу "Холостячки" и объявили о своем расставании. Инициатором разрыва стал мужчина. Задворный объяснял, что у него пропала влюбленность.

В какой-то момент я почувствовал, что когда я ухожу, у меня нет влечения вернуться, нет желания вернуться. Когда Злата писала мне слова любви, в какой-то момент я понял, что мой ответ будет неискренний,

– признавался он.

Что известно о службе Андрея Задворного?